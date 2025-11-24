محافظ القاهرة: انطلاق التصويت فى موعده بكافة لجان العاصمة دون معوقات

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ، على بدء التصويت فى موعده بكافة لجان العاصمة دون معوقات، مشيرًا إلى وجود تنسيق بين غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وكافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية .

وتابع محافظ القاهرة ، بدء فتح لجان التصويت لانتخابات مجلس النواب التى ستجرى يومي ٢٤ و٢٥ نوفمبر الجارى بكافة أحياء العاصمة من خلال غرفة العمليات المركزية التى تم اقامتها داخل الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بحضور ممثلى كافة الجهات المعنية .

وشدد محافظ القاهرة ، على رؤساء الأحياء بالتواجد الميدانى فى محيط اللجان لتقديم كافة التيسيرات اللازمة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بيسر وسهولة.

وأكد محافظ القاهرة ، على أن دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين كافة أجهزة المحافظة والأجهزة والإدارات المختصة لتقديم الدعم اللوجيستي مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات .