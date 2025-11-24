قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
استمرار توافد الناخبين على لجان السيدة زينب في انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025 | استعدادات قصوى ودعم طبي للناخبين أمام لجان قصر الدوبارة .. صور
رئيس جامعة القاهرة يشهد افتتاح المؤتمر الدولي الـ11 للمعهد القومي لعلوم الليزر

جانب من الفاعليات
حسام الفقي

شهد الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة ، افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الحادي عشر لتطبيقات الليزر تحت عنوان «الابتكار والتحديات في علوم الليزر من أجل التكنولوجيا المستدامة (ICLA 11)»، والذي نظمه المعهد القومي لعلوم الليزر بالتعاون مع الجامعات الأوروبية في مصر.

وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين من مصر وعدد من الدول.

حضر فعاليات الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر، د. محمود هاشم عبد القادر رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية في مصر، ود. محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ود.جاله العزب عميد المعهد القومي لعلوم الليزر، ووكلاء المعهد،  واللواء طبيب ياسر حسونة مدير مستشفى طب الاسنان العسكري، وعميد دكتور أحمد العشماوي والوفد المرافق له من الكليّة العسكرية التكنولوجية والكلية الفنية، ود.عمرو سليمان المشرف العام على شركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية، وعدد من عمداء الكليات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والباحثين.

وأكد رئيس الجامعة ، أن انعقاد المؤتمر بعد توقف استمر منذ عام 2019 يعكس قدرة المؤسسات الأكاديمية على استعادة زخمها العلمي والانطلاق مجددًا نحو آفاق أرحب من البحث والتجديد، مشيرًا إلى أن المؤتمر يمثل منصة مهمة لدعم التكامل بين البحث العلمي والتطبيق العملي في مجالات حيوية مثل الطب والصناعة والطاقة والزراعة والاتصالات.

وأشار إلى حرص الجامعة على دعم البحوث التطبيقية، وتشجيع الابتكار، وتحفيز الشراكات بين المؤسسات الأكاديمية والقطاعات الصناعية، لتحويل المخرجات البحثية إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية ومجتمعية، مثمنًا دور شركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية في تحويل المعرفة إلى قيمة مضافة.

من جانبه، أكد الدكتور محمود هاشم رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية في مصر أن المؤتمر يمثل منصة مرموقة لتبادل الرؤى حول أحدث تطورات علوم الليزر وتطبيقاتها، مشيدًا بالشراكات القائمة مع جامعة القاهرة ودورها في دعم البحث العلمي المتقدم.

وأضاف رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية في مصر، أن علوم الليزر تتواجد داخل مختلف العلوم مثل الذكاء الاصطناعي،  والإعتماد علي الضوء بدلاً من الالكترونيات لمعالجة البيانات بما يضمن سرعة عالية في التشغيل، مؤكدًا أن الدولة المصرية قادرة على أن تكون مركز اقليمي وعالمي للبحث العلمي المتقدم من خلال باحثيها القادرين علي الابتكار، وأن المعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة انطلق منه العديد من الأبحاث العلمية الرائدة لتؤكد مكانة مصر في العلوم المتقدمة علي المستوي الدولي.

وأكدت الدكتورة جالا العزب عميد المعهد القومي لعلوم الليزر أن انعقاد المؤتمر يأتي في إطار الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، مشيرة إلى دمج عدد من المجالات العلمية الحديثة تحت مظلة علوم الليزر، وعقد عدد من الاتفاقيات الدولية، إلى جانب تنظيم جلسات علمية و7 ورش عمل بمشاركة خبراء محليين ودوليين.

وقد شهد رئيس جامعة القاهرة، الجلسة الأولي للمؤتمر والتي ألقي خلالها الدكتور محمود هاشم محاضرة حول العلاج من خلال استخدام الضوء، واستعرض خلالها العديد من النماذج التطبيقية في هذا الإطار، وأحدث ما توصل اليه الأبحاث العلمية في علاج الأنيميا. كما شهدت فعاليات المؤتمر عرض نماذج تطبيقية حديثة لاستخدامات الليزر في المجالات الطبية والعلاج الضوئي والتشخيص المبكر، بما يعزز دور الجامعة كمركز إقليمي رائد في البحث العلمي والابتكار.

رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة الابتكار والتحديات في علوم الليزر علوم الليزر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

