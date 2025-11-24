قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: توحيد مسميات الشهادات والاعتراف المتبادل بالساعات المعتمدة بين مصر والسعودية

لقاء وزير الصحة
لقاء وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتور حسين بن عبدالله التركي، مساعد الأمين العام لشؤون المؤسسات بهيئة التخصصات الصحية السعودية، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الهيئة والمجلس الصحي المصري، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة.

المراكز التدريبية المصرية الرائدة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير أشاد باهتمام المملكة العربية السعودية بالتعليم الطبي المهني، داعيًا الوفد السعودي لزيارة عدد من المراكز التدريبية المصرية الرائدة.

وأشار إلى أن اللقاء تناول:

• نقل التجربة المصرية في التطوير المهني المستمر واختبارات مزاولة مهنة الطب البيطري وفق نهج «الصحة الواحدة»

• توحيد مسميات الشهادات والاعتراف المتبادل بالساعات المعتمدة بين الجانبين؛ لتسهيل مزاولة الأطباء لمهنتهم في البلدين

• التعاون في البرامج العلمية وتبادل المدربين لتعظيم الاستفادة من الخبرات المشتركة

حضر الاجتماع الدكتور محمد لُطيف، رئيس المجلس الصحي المصري، والدكتور حمد التركي، مدير إدارة معادلة الشهادات بهيئة التخصصات الصحية السعودية.

رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة التخصصات الصحية التعليم الطبي وزارة الصحة

