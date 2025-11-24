وزير الصحة: توفير 75 ألف جهاز (سينسور) لأطفال السكري من النوع الأول

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس إدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الجهات المعنية؛ لمناقشة ملفات العمل الرئيسية للمرحلة المقبلة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول عدة موضوعات، في مقدمتها:

• التصديق على محضر الاجتماع السابق (مايو 2025)

• متابعة عمل اللجنة العلمية المتخصصة في الأمراض الوراثية والنادرة برئاسة الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة، والتي تجري حاليًا دراسات شاملة وفقًا للمعايير الطبية والعلمية الدولية

• توفير أجهزة استشعار السكر غير الاختراقية (سينسور) لأطفال السكري من النوع الأول، بمعدل 75 ألف جهاز خلال السنة الأولى؛ لضمان متابعة دقيقة وتحسين جودة الرعاية

• متابعة إجراءات توقيع بروتوكول تعاون مع شركة «بنوك مصر للتقدم التكنولوجي» التابعة للبنك المركزي؛ لتفعيل التبرع عبر تطبيق «إنستاباي»، إلى جانب استعراض إجمالي المصروفات لدعم قوائم الانتظار

• دراسة مساهمة الصندوق في تمويل علاج المرضى المصابين بأمراض وراثية ونادرة الحاصلين على أحكام قضائية، بالتنسيق مع اللجنة العلمية لاعتماد القائمة النهائية للأمراض

تحصيل مستحقات الصندوق من شركات مستحضرات التجميل

• متابعة تحصيل مستحقات الصندوق من شركات مستحضرات التجميل المستوردة غير المسددة وفقًا للقانون، ومراجعة الحساب الختامي للسنة المالية 2024/2025 متضمنًا الموارد والمصروفات.

حضر الاجتماع الدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور إبراهيم عبدالعاطي المدير التنفيذي للصندوق، والمستشار محمد المنشاوي المستشار القانوني للوزير، والدكتور عمر شريف عمر أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور تامر الحسيني نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، والسيد عمرو عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية لموازنة الصحة بوزارة المالية، واللواء طبيب محمد حجازي رئيس أركان إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، والدكتور سيف الإسلام خبير تكاليف القطاع الصحي بجامعة القاهرة، والدكتورة أمال إمام المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، والدكتور محمد العقاد رئيس المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور جمال رطبة مدير عام الشئون المالية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور عبدالله جمعة مدير عام الإدارة العامة لعلاج المواطنين وشئون السفر بالوزارة.