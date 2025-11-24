قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
استمرار توافد الناخبين على لجان السيدة زينب في انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025 | استعدادات قصوى ودعم طبي للناخبين أمام لجان قصر الدوبارة .. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة: توفير 75 ألف جهاز (سينسور) لأطفال السكري من النوع الأول

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس إدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الجهات المعنية؛ لمناقشة ملفات العمل الرئيسية للمرحلة المقبلة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول عدة موضوعات، في مقدمتها:

• التصديق على محضر الاجتماع السابق (مايو 2025)

• متابعة عمل اللجنة العلمية المتخصصة في الأمراض الوراثية والنادرة برئاسة الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة، والتي تجري حاليًا دراسات شاملة وفقًا للمعايير الطبية والعلمية الدولية

• توفير أجهزة استشعار السكر غير الاختراقية (سينسور) لأطفال السكري من النوع الأول، بمعدل 75 ألف جهاز خلال السنة الأولى؛ لضمان متابعة دقيقة وتحسين جودة الرعاية

• متابعة إجراءات توقيع بروتوكول تعاون مع شركة «بنوك مصر للتقدم التكنولوجي» التابعة للبنك المركزي؛ لتفعيل التبرع عبر تطبيق «إنستاباي»، إلى جانب استعراض إجمالي المصروفات لدعم قوائم الانتظار

• دراسة مساهمة الصندوق في تمويل علاج المرضى المصابين بأمراض وراثية ونادرة الحاصلين على أحكام قضائية، بالتنسيق مع اللجنة العلمية لاعتماد القائمة النهائية للأمراض

تحصيل مستحقات الصندوق من شركات مستحضرات التجميل

• متابعة تحصيل مستحقات الصندوق من شركات مستحضرات التجميل المستوردة غير المسددة وفقًا للقانون، ومراجعة الحساب الختامي للسنة المالية 2024/2025 متضمنًا الموارد والمصروفات.

حضر الاجتماع الدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور إبراهيم عبدالعاطي المدير التنفيذي للصندوق، والمستشار محمد المنشاوي المستشار القانوني للوزير، والدكتور عمر شريف عمر أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور تامر الحسيني نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، والسيد عمرو عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية لموازنة الصحة بوزارة المالية، واللواء طبيب محمد حجازي رئيس أركان إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، والدكتور سيف الإسلام خبير تكاليف القطاع الصحي بجامعة القاهرة، والدكتورة أمال إمام المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، والدكتور محمد العقاد رئيس المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور جمال رطبة مدير عام الشئون المالية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور عبدالله جمعة مدير عام الإدارة العامة لعلاج المواطنين وشئون السفر بالوزارة.

وزير الصحة الطوارئ الطبية الأمراض الوراثية مجلس الوزراء وزارة الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية.. تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة على تلك المناطق

المصابين بالحادث في سوهاج

الأسلاك القاتلة.. تفاصيل إصابة طفلين بصعق كهربائي في طما بسوهاج

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 24-11-2025

الأهلي

حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الأهلي.. ومصير التجديد لديانج والشحات وعبد القادر

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر.. اعرف حكم الشرع

إبراهيم دياباتيه

الأهلي يضع خطة بديلة حال فشل ضم دياباتيه.. والدهشوري يدخل الصورة

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-11-2025

مابين إلغاء انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى والدوائر.. الإدارية العليا تنظر 251 طعنا على النتبجة

مابين إلغاء انتخابات المرحلة الأولى والدوائر.. الإدارية العليا تصدر الحكم في 259 طعنا على النتيجة

ترشيحاتنا

زحام شديد بمدرسة الإعدادية بنات للمشاركة في انتخابات النواب 2025

زحام شديد بمدرسة الإعدادية بنات للمشاركة في انتخابات النواب 2025

كوبونات شراء تقدم كرشاوى انتخابية

كوبونات شراء.. المنظمة المصرية تعلن رصد مخالفات انتخابية بمحافظة دمياط

انتخابات

توافد الناخبين بلجان مصر القديمة والمنيل بالفترة المسائية

بالصور

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد

المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد

أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

الإطارات
الإطارات
الإطارات

انتخابات مجلس النواب 2025 .. توافد الناخبين على مدارس وسط البلد بعد فترة الراحة

مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد

سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد .. طبيبة تكشف الحقيقة

سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد طبيبة تكشف الحقيقة
سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد طبيبة تكشف الحقيقة
سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد طبيبة تكشف الحقيقة

فيديو

ايمان عبد اللطيف

عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد