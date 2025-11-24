أمين مجلس النواب: الانتخابات ركيزة أساسية للتعبير عن إرادة المواطنين

أدلى المستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب، بصوته في أول أيام انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ ، اليوم الإثنين ، بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد العميد أحمد محمود مصطفى بمدينة القاهرة الجديدة.

وعقب الإدلاء بصوته ،أكد المستشار أحمد مناع أن المشاركة في الانتخابات البرلمانية تُعد ركيزة أساسية للتعبير عن إرادة الناخبين، مؤكداً على أهمية المشاركة بإيجابية في هذا الاستحقاق الانتخابي بما يضمن تمثيل إرادة الناخبين تحت قبة مجلس النواب بدقة وفاعلية.

وثمن المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب الإجراءات المُتخذة لإدارة وتنظيم وتأمين العملية الإنتخابية من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات والأجهزة المعنية للتيسيير على الناخبين في الإدلاء بأصواتهم في الداخل والخارج.

وكان قد أدلى المستشار الدكتور حنفي جبالي ،رئيس مجلس النواب، بصوته في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ اليوم الإثنين ، أمام لجنته الانتخابية بمدرسة مصطفى كامل الإعدادية بنين - قسم النزهة - محافظة القاهرة.

وعقب الإدلاء بصوته الانتخابي أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على أن المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية واجب وطني وحق دستوري أصيل لكل مواطن له حق التصويت، مؤكدا على أن حرص المواطن على الإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية بحرية كاملة سيؤدي إلى إفراز عناصر قادرة على تمثيل شعب مصر تحت قبة البرلمان ومعبرة عن آماله وتطلعاته، وستضع نصب عينيها المصلحة العليا للدولة المصرية بما يضمن رضاء الشارع المصري.

ودعا المستشار الدكتور حنفي جبالي، الشعب المصري العظيم إلي التوجه لصناديق الاقتراع لاختيار من يمثله داخل مجلس النواب بإرادة حرة متجردة نابعة من ضمير وطني خالص، مشدداً على ثقته الكاملة في وعي وإدراك المصريين لمسئوليتهم الوطنية في ممارسة حقوقهم الدستورية، لاسيما في ظل دعم ورعاية جميع مؤسسات الدولة لضمان وصول صوت كل مصري في الداخل والخارج لمن اختاره بإرادة حرة نزيهة.

وأعرب رئيس مجلس النواب عن تقديره لجهود الهيئة الوطنية للانتخابات في اتباع كل سبل ضمان تعزيز النزاهة خلال مراحل العملية الانتخابية سواء بالداخل أو الخارج للخروج بنتائج تعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب المصري في اختيار ممثليه.

كما وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي التحية والتقدير لوزارة الداخلية التي اتخذت أقصى درجات الاستعداد لتأمين العملية الانتخابية وسيرها في جميع لجان الاقتراع بسهوله وأمان.