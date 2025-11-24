رئيس النواب يدعو المواطنين للمشاركة الفاعلة في الاستحقاق الانتخابي

أكد الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن العملية الانتخابية الجارية تمثل يومًا تاريخيًا يجسد ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري.

وقال إن حق الانتخاب يُعد في الوقت ذاته حقًا وواجبًا على كل مواطن، لما له من دور محوري في دعم الحياة الديمقراطية وترسيخ مؤسسات الدولة التشريعية.

وأضاف خلال تغطية خاصة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، على قناة “صدى البلد”، أن المشاركة في الانتخابات تعبر عن وعي وطني ومسؤولية تجاه مستقبل البلاد.

ودعا جميع المواطنين إلى النزول والإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم تحت قبة المجلس التشريعي، بما يعكس إرادتهم الحرة ويصون مسار التنمية والاستقرار.

وتابع أن المجلس التشريعي يؤدي دورًا بالغ الأهمية في سنّ القوانين وممارسة الرقابة على أداء الحكومة، فضلًا عن وضع واعتماد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.