برلمان

المرأة المصرية تتصدر المشهد الانتخابي في دار السلام مع انطلاق المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس النواب 2025
حسن رضوان

شهدت لجان الاقتراع في مجمع المدارس بمنطقة دار السلام بمحافظة القاهرة، صباح اليوم، تزايدًا لافتًا في أعداد السيدات المشاركات في التصويت بـ انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب، حيث حرصت النساء على التواجد منذ فتح أبواب اللجان في التاسعة صباحًا للإدلاء بأصواتهن.

وشهدت اللجان اصطفافًا منظّمًا للناخبات في طوابير طويلة، في مشهد يعكس وعي المرأة المصرية بأهمية المشاركة السياسية ودورها الفاعل في صناعة القرار الوطني. وأكدت بعض الناخبات أن حرصهن على التصويت ينبع من شعورهن بالمسؤولية الوطنية، مؤكدات أن المرأة كانت وستظل شريكًا أصيلًا في كافة الاستحقاقات الانتخابية.

وجرى التصويت وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة لضمان سير العملية الانتخابية بانضباط وشفافية، على أن يستمر التصويت حتى الساعة التاسعة مساءً، مع السماح لآخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته.

وتشمل المرحلة الثانية محافظات القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وجنوب وشمال سيناء، حيث يتنافس المرشحون بنظامي الفردي والقوائم الحزبية، فيما تُغطّي القوائم الانتخابات في قطاعات متعددة تضم مئات المقاعد.

وتنطلق إجراءات إعلان النتائج في الثاني من ديسمبر المقبل، مع فتح باب الطعون مباشرة وفق الجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، ليُختتم بذلك أحد أبرز مشاهد المشاركة الشعبية الواسعة في العملية الديمقراطية المصرية.

انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 اليوم اخبار انتخابات مجلس النواب 2025 الانتخابات

