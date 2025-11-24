قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
محافظات

انتظام عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 بالإسماعيلية

محافظ الاسماعيلية
محافظ الاسماعيلية
الإسماعيلية انجي هيبة

انطلقت صباح اليوم عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ بمحافظة الإسماعيلية، حيث فتحت جميع اللجان الانتخابية أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا لاستقبال المواطنين، وسط استعدادات تنظيمية مكثفة وإجراءات تأمين مشددة.

وأكد اللواء طيار أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، أن جميع اللجان على مستوى المحافظة باشرت عملها في مواعيدها المحددة دون أي تأخير، وذلك فور وصول السادة القضاة والمستشارين المشرفين على العملية الانتخابية إلى مقار اللجان، والتأكد من جاهزيتها الكاملة لاستقبال الناخبين.

وأشار المحافظ إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ بديوان عام المحافظة، إلى جانب غرف عمليات المراكز والمدن والأحياء، تتابع لحظة بلحظة سير العملية الانتخابية، وترصد أي مستجدات لضمان انتظام التصويت دون معوقات.

وشدد المحافظ على أن المحافظة وفَّرت جميع التسهيلات اللازمة للناخبين داخل محيط اللجان، والتي تشمل تنظيم حركة الدخول والخروج، وتقديم الدعم لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، فضلًا عن انتشار وحدات الإسعاف والصحة بالقرب من اللجان لضمان بيئة انتخابية آمنة.

وتشهد لجان الإسماعيلية منذ الساعات الأولى إقبالًا ملحوظًا من المواطنين الراغبين في ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في اختيار ممثليهم بمجلس النواب.

المستشار كرم جميل عبد العظيم حجازي

تجديد ندب كرم جميل عبد العظيم حجازي للعمل مستشارا قضائيا لوزارة الأوقاف

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تحتفل بإطلاق أحدث أعمالها التعليمية

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تحتفل بإطلاق أحدث أعمالها التعليمية

الندوة الدولية الثانية حول "الفتوى وقضايا الواقع الإنساني"

الإفتاء تستعد لندوتها الدولية الثانية عن قضايا الواقع الإنساني

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد

المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

انتخابات مجلس النواب 2025 .. توافد الناخبين على مدارس وسط البلد بعد فترة الراحة

سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد .. طبيبة تكشف الحقيقة

ايمان عبد اللطيف

عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون

