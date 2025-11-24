انتظام عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 بالإسماعيلية

انطلقت صباح اليوم عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ بمحافظة الإسماعيلية، حيث فتحت جميع اللجان الانتخابية أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا لاستقبال المواطنين، وسط استعدادات تنظيمية مكثفة وإجراءات تأمين مشددة.

وأكد اللواء طيار أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، أن جميع اللجان على مستوى المحافظة باشرت عملها في مواعيدها المحددة دون أي تأخير، وذلك فور وصول السادة القضاة والمستشارين المشرفين على العملية الانتخابية إلى مقار اللجان، والتأكد من جاهزيتها الكاملة لاستقبال الناخبين.

وأشار المحافظ إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ بديوان عام المحافظة، إلى جانب غرف عمليات المراكز والمدن والأحياء، تتابع لحظة بلحظة سير العملية الانتخابية، وترصد أي مستجدات لضمان انتظام التصويت دون معوقات.

وشدد المحافظ على أن المحافظة وفَّرت جميع التسهيلات اللازمة للناخبين داخل محيط اللجان، والتي تشمل تنظيم حركة الدخول والخروج، وتقديم الدعم لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، فضلًا عن انتشار وحدات الإسعاف والصحة بالقرب من اللجان لضمان بيئة انتخابية آمنة.

وتشهد لجان الإسماعيلية منذ الساعات الأولى إقبالًا ملحوظًا من المواطنين الراغبين في ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في اختيار ممثليهم بمجلس النواب.