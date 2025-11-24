وزير الكهرباء يدلي بصوته في انتخابات "النواب" بمدرسة المنارة بمدينة نصر.. صور

أدلى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بصوته في انتخابات مجلس النواب، صباح اليوم الاثنين، بمقر لجنته الانتخابية امام المركز الانتخابي بمدرسة المنارة بمدينة نصر، والتي شهدت توافدا كبيرا واصطفافا من الناخبين منذ الصباح، تزامنًا مع فتح اللجان وبدء الاقتراع في أول أيام التصويت والذى يستمر على مدار يومين.

أكد الدكتور محمود عصمت على أهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية، سيما انتخابات مجلس النواب، والاختيار من بين المرشحين فى ظل التنوع والتعددية التى تتميز بها كشوف المرشحين، مضيفا أن الحرص على التواجد من قبل الناخبين، يأتي انطلاقا من الواجب والمسؤولية الوطنية، موضحا أن المشاركة في هذا العرس الديمقراطي واجب على جميع المواطنين وحق دستوري لهم ، مضيفا أن إعلاء المصلحة العامة وتدقيق الاختيار من جانب المواطنين ضرورة لانتخاب مجلس نواب يكون معبرا فى إطار طموحات الجمهورية الجديدة.

أضاف الدكتور محمود عصمت أن المشاركة السياسية لجموع المواطنين في الانتخابات والحرص على التفاعل من قبل الناخبين ، والطوابير أمام لجان الاقتراع بمثابة رسالة قوية إلى العالم بأن مصر تواصل بناء مستقبلها وتنعم بمناخ آمن ومستقر والمصريون يتطلعون إلى مستقبل أفضل لوطنهم ويواصلون العمل على استكمال مسيرة التنمية وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة على كافة الأصعدة وفى شتى المجالات ، خاصة فى ظل المشاركة المتميزة والإقبال الملحوظ من قبل الشباب.



وأكد الدكتور محمود عصمت اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية في جميع المقار الانتخابية على مستوى محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، مضيفا أن هناك غرفة عمليات مركزية بالوزارة تعمل على مدار اليومين لمتابعة تأمين التغذية الكهربائية فى اللجان الانتخابية ، بالإضافة إلى وجود فرق طوارئ ودعم فنى إضافية متواجدة وجاهزة للتدخل بهدف تسهيل قيام الناخبين بأداء واجبهم الدستوري والإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، مشيرا إلى توجيه رؤساء الشركات التابعة بالتيسير على العاملين وتمكينهم من القيام بواجبهم الانتخابي، بما لا يؤثر على انتظام العمل وضمان أمن واستقرار الشبكة القومية للكهرباء.