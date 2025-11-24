رابط معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي 2025

معرفة اللجنة الانتخابية2025.. ارتفعت معدلات البحث منذ ساعات عن الاستعلام عن اللمة الانتخابية في انتخابات مجلس النواب 2025 ، حيث يمكن للمواطنين معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي من خلال رابط الهيئة الوطنية للانتخابات .

بدء انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية

وتبدأ انتخابات مجلس النواب 2025 للمرحلة الثانية، في الداخل اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025، ومن المقرر أن تستمر حتى غداً الثلاثاء 25 نوفمبر، على أن تعلن نتيجة المرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر.

وتقدم الطعون للمرحلة الثانية خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة ويكون بحد أقصى يوم 4 ديسمبر وتفصل المحكمة خلال 10 أيام من 5 ديسمبر حتى 14 ديسمبر.

وتجرى جولة الإعادة في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر وفى الداخل يومي 17 و18 ديسمبر على أن تعلن النتيجة يوم 25 ديسمبر.



رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية2025



يمكن للناخب الاستعلام عن لجنته الانتخابية ورقمه فى كشوف الناخبين، قبل الإدلاء بصوته في عملية الاقتراع في الداخل بالمرحلة الثانية من انتخابات محلس النواب 2025، والتي بدأ اليوم وتستمر حتى غدا الثلاثاء، من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، أو من خلال التطبيق الذى أطلقته الهيئة الوطنية على الهواتف المحمولة.

https://www.elections.eg/inquiry-mob

الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

تسجيل الدخول على رابط موقع الهيئة الوطنية للانتخانات عبر اللينك التالي https://www.elections.eg/inquiry

إدخال الهاتف إذا كنت تريد الاستعلام عن طريق التطبيق.

إدخل الرقم القومي المكون من 14 رقم

اضغط على “استعلم”.

اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي

يمكن الحصول على تفاصيل اللجنة الانتخابية فقط من خلال الرقم القومي، ولا يمكن الاستعلام عنها بالاسم.





معرفة اللجنة الانتخابية

طرق الاستعلام عن لجنة انتخابات مجلس النواب 2025

ويمكن معرفة مكان اللجنة الانتخابية في انتخابات مجلس النواب 2025، بعدة طرق، وهي كالآتي:

- الاتصال الهاتفي على رقم 141 دليل الهاتف.

- إرسال رسالة نصية (SMS) بالرقم القومي إلى الرقم: 5151.

- تحميل تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات.

- الدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات.

محافظات المرحلة الثانية انتخابات النواب

وإاليكم قائمة المحافظات التي تجرى فيها انتخابات مجلس النواب اليوم الاثنين:-