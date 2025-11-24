قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
استمرار توافد الناخبين على لجان السيدة زينب في انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025 | استعدادات قصوى ودعم طبي للناخبين أمام لجان قصر الدوبارة .. صور
رئيس كوريا الجنوبية يحذر من مخاطر الاشتباك مع بيونح يانج
أخبار البلد

رابط معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي 2025

الاستعلام عن اللجنة الانتخابية
الاستعلام عن اللجنة الانتخابية
رشا عوني

معرفة اللجنة الانتخابية2025..  ارتفعت معدلات البحث منذ ساعات عن الاستعلام عن اللمة الانتخابية في انتخابات مجلس النواب 2025 ، حيث يمكن للمواطنين معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي من خلال رابط الهيئة الوطنية للانتخابات .

بدء انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية 

وتبدأ انتخابات مجلس النواب 2025 للمرحلة الثانية، في الداخل اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025، ومن المقرر أن تستمر حتى غداً الثلاثاء 25 نوفمبر، على أن تعلن نتيجة المرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر.

وتقدم الطعون للمرحلة الثانية خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة ويكون بحد أقصى يوم 4 ديسمبر وتفصل المحكمة خلال 10 أيام من 5 ديسمبر حتى 14 ديسمبر.

وتجرى جولة الإعادة في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر وفى الداخل يومي 17 و18 ديسمبر على أن تعلن النتيجة يوم 25 ديسمبر.
 

 

رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية2025 


يمكن للناخب الاستعلام عن لجنته الانتخابية ورقمه فى كشوف الناخبين، قبل الإدلاء بصوته في عملية الاقتراع في الداخل بالمرحلة الثانية من انتخابات محلس النواب 2025،  والتي بدأ اليوم وتستمر حتى غدا الثلاثاء، من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، أو من خلال التطبيق الذى أطلقته الهيئة الوطنية على الهواتف المحمولة.

https://www.elections.eg/inquiry-mob

الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية 

  • تسجيل الدخول على رابط موقع الهيئة الوطنية للانتخانات عبر اللينك التالي https://www.elections.eg/inquiry
  • إدخال الهاتف إذا كنت تريد الاستعلام عن طريق التطبيق.
  • إدخل الرقم القومي المكون من 14 رقم
  • اضغط على “استعلم”.

اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي

يمكن الحصول على تفاصيل اللجنة الانتخابية فقط من خلال الرقم القومي، ولا يمكن الاستعلام عنها بالاسم.

 

معرفة اللجنة الانتخابية 

طرق الاستعلام عن لجنة انتخابات مجلس النواب 2025

ويمكن معرفة مكان اللجنة الانتخابية في انتخابات مجلس النواب 2025، بعدة طرق، وهي كالآتي:

- الاتصال الهاتفي على رقم 141 دليل الهاتف.

- إرسال رسالة نصية (SMS) بالرقم القومي إلى الرقم: 5151.

- تحميل تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات.

- الدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات.
محافظات المرحلة الثانية انتخابات النواب

وإاليكم قائمة المحافظات التي تجرى فيها انتخابات مجلس النواب اليوم الاثنين:-

  • 1القاهرة والتي ضمت 19 دائرة انتخابية بها 205 مترشحًا.
  • القليوبية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 71 مترشحًا.
  • -الدقهلية والتي ضمت 10 دوائر انتخابية بها 288 مترشحًا.
  • لغربية والتي ضمت 7 دوائر انتخابية بها 140 مترشحًا.
  • المنوفية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 125 مترشحًا.
  •  كفر الشيخ والتي ضمت 4 دوائر انتخابية بها 88 مترشحًا.
  •  الشرقية والتي ضمت 9 دوائر انتخابية بها 253 مترشحًا.
  • دمياط والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 39 مترشحًا.
  •  بورسعيد والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 20 مترشحًا.
  •  الإسماعيلية والتي ضمت 3 دوائر انتخابية بها 36 مترشحًا.
  •  السويس، والتي ضمت دائرة انتخابية يتنافس بها 18 مترشحًا.
  • جنوب سيناء، والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 15 مترشحًا.
  • شمال سيناء والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 12 مترشحًا.
انتخابات مجلس النواب معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي الاستعلام عن اللجنة الانتخابية رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية انتخابات البرلمان

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية.. تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة على تلك المناطق

المصابين بالحادث في سوهاج

الأسلاك القاتلة.. تفاصيل إصابة طفلين بصعق كهربائي في طما بسوهاج

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 24-11-2025

الأهلي

حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الأهلي.. ومصير التجديد لديانج والشحات وعبد القادر

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر.. اعرف حكم الشرع

إبراهيم دياباتيه

الأهلي يضع خطة بديلة حال فشل ضم دياباتيه.. والدهشوري يدخل الصورة

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-11-2025

مابين إلغاء انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى والدوائر.. الإدارية العليا تنظر 251 طعنا على النتبجة

مابين إلغاء انتخابات المرحلة الأولى والدوائر.. الإدارية العليا تصدر الحكم في 259 طعنا على النتيجة

انتخابات

محافظ الشرقية: انتظام سير العملية الانتخابية ولا معوقات

انتخابات

دمياط تشهد إقبالاً كبيراً على اللجان الانتخابية منذ الصباح.. تفاصيل

السودان

الجيش السوداني يفشل هجوما واسعا للدعم السريع ويستعيد مواقع استراتيجية.. تفاصيل

بالصور

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد

أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

الإطارات
الإطارات
الإطارات

انتخابات مجلس النواب 2025 .. توافد الناخبين على مدارس وسط البلد بعد فترة الراحة

مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد

سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد .. طبيبة تكشف الحقيقة

سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد طبيبة تكشف الحقيقة
سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد طبيبة تكشف الحقيقة
سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد طبيبة تكشف الحقيقة

ايمان عبد اللطيف

عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون

