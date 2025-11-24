رئيس جامعة القاهرة يدلي بصوته في انتخابات النواب.. ويؤكد: المشاركة واجب وطني

أدلى الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم، بصوته في انتخابات مجلس النواب لعام ٢٠٢٥، في مرحلتها الثانية، وتم الإدلاء بصوته في لجنته بمدرسة الشهيد أحمد عبد الوهاب بالمعادي، وذلك في إطار حرصه على ممارسة حقه الدستوري والمشاركة في الاستحقاق الوطني، تأكيدًا على أهمية المشاركة الإيجابية في دعم مسيرة الدولة وتعزيز استقرار مؤسساتها.

وأكد رئيس جامعة القاهرة ، أن المشاركة في الانتخابات تمثل واجبًا وطنيًا ومسئولية مجتمعية تعكس وعي المواطنين وحرصهم على الإسهام في بناء الوطن ودعم مؤسساته، مشددًا على ضرورة المشاركة بروح من الانتماء والالتزام الوطني.

ودعا رئيس الجامعة ، جميع منتسبي جامعة القاهرة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وكذلك المواطنين كافة، إلى المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الوطني، بما يعكس صورة مشرفة للوعي الوطني ويؤكد حرص أبناء الوطن على ممارسة الحقوق السياسية.

وأشار رئيس الجامعة ، إلى أن جامعة القاهرة ستظل نموذجًا رائدًا في ترسيخ قيم الانتماء وتعزيز الوعي المجتمعي، انطلاقًا من دورها التنويري ورسالتها في إعداد أجيال واعية قادرة على تحمل المسئولية والمشاركة الإيجابية في شئون الوطن.