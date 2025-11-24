خبير: المرحلة الثانية تؤسس لمشهد انتخابي أكثر انضباطا ونزاهة

أكد عبدالناصر قنديل، خبير النظم والتشريعات البرلمانية، أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 تعكس واحدة من أكثر اللحظات انضباطًا في تاريخ الحراك الانتخابي المصري.

وتابع أن المشهد الحالي يتسم بدرجة عالية من الاتساق مع معايير النزاهة والشفافية، وهو ما عزز ثقة المواطنين في العملية برمتها ودفعهم إلى المشاركة بكثافة منذ الساعات الأولى لفتح لجان الاقتراع.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي محمد جوهر، والإعلامية نهاد سمير خلال تغطية خاصة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، على قناة «صدى البلد»، أن الاحتشاد المبكر أمام اللجان الانتخابية يمثل مؤشرًا واضحًا على وعي الناخب المصري بقيمة صوته.

وأشار إلى أن الرسالة الرئاسية التي أكدت حيادية الدولة وضمانها استقلال الهيئة الوطنية للانتخابات أسهمت بشكل مباشر في طمأنة المواطنين، ورسخت قناعة بأن الوصول إلى المقاعد البرلمانية لن يتحقق إلا عبر الإرادة الحرة للناخبين.