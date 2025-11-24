قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير السياحة: المشاركة الواسعة في الانتخابات ضمانة حقيقية لاختيار برلمان قوي
رئيس لجنة متابعة الغربية: الانتخابات تتم بشكل منتظم وشكوى اليوم كانت غير صحيحة
غرفة عمليات الوطنية للانتخابات: تأخر فتح لجنتين في مشتول السوق ومصر القديمة
الصحة: توحيد مسميات الشهادات والاعتراف المتبادل بالساعات المعتمدة بين مصر والسعودية
مفتي الجمهورية: التصويت في الانتخابات يجب أن يكون تعبيرا نزيها عن المصلحة العامة
بث مباشر.. الهيئة الوطنية تعقد مؤتمرا صحفيا لمتابعة سير العملية الانتخابية
رئيس جهاز حماية المستهلك يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025
بدوي: نبهنا الأحزاب السياسية بالالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية
الناخبون أمام لجان القاهرة: صوتي مش بزجاجة زيت ولا كيس سكر
المشاركة حق دستوري..المستشار حنفي جبالي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب
وزير التعليم العالي يُدلي بصوته ويحث شباب الجامعات إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات
خطة عاجلة لزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى 20% و7ملايين وظيفة في 2030
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

إقبال على انتخابات مجلس النواب بلجان قليوب .. صور

إبراهيم الهواري

شهدت لجان انتخابات مجلس النواب بقليوب في محافظة القليوبية إقبالا ملحوظا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.


ويتنافس فى انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة القليوبية، 71 مرشحا، موزعين فى 6 دوائر انتخابية، وهى دائرة بنها وكفر شكر بإجمالى 14 مرشحا، ودائرة طوخ وقها بإجمالى 11 مرشحا، ودائرة شبرا الخيمة بإجمالى 11 مرشحا، ودائرة قليوب والقناطر الخيرية بإجمالى 16 مرشحا، ودائرة الخانكة والخصوص والعبور بإجمالى 14 مرشحا، ودائرة شبين القناطر بإجمالى 5 مرشحين.

تجهيز 321 مقرا انتخابيا

وبلغ عدد المقرات التى تم إعدادها على مستوى القليوبية 321 مقرا انتخابيا، يضم 500 لجنة فرعية موزعة على كل مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وبلغ عدد الناخبين ومن يحق لهم التصويت بانتخابات مجلس النواب 2025 فى محافظة القليوبية 3 ملايين و650 ألفا و935 ناخبا وناخبة، موزعة على مراكز ومدن وأحياء المحافظة.


وقال المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، إنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة خلال هذه الفترة الهامة، موضحا أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن دورها يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستى للقائمين عليها، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، والوقوف بكل حيادية تجاه جميع المرشحين.


شدد المحافظ، على التنسيق الجيد بين كافة الجهات المعنية، للخروج بالعملية الانتخابية فى أفضل صورة مع توفير كافة أوجه الراحة للقائمين عليها، موجهًا الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتشكيل غرفة عمليات بكل جهة وربطها بالشبكة الوطنية للطوارئ بالديوان العام، مع الاهتمام بتجهيز غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة عمليات المحافظة.

القليوبية محافظة القليوبية انتخابات مجلس النواب مجلس النواب قليوب

ترشيحاتنا

دمياط

توافد الناخبين على لجان دمياط في المرحلة الثانية بالانتخابات

في أول أيام انتخابات مجلس النواب .. توافد المواطنين على لجان الاقتراع بمحافظة بورسعيد

توافد مواطني بورسعيد على لجان انتخابات النواب في المحافظة .. صور

محافظ. كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يترأس غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة انتخابات النواب

بالصور

عمليات الشرقية: انتظام فتح جميع اللجان في اليوم الأول لإنتخابات مجلس النواب 2025

محافظ الشرقية

إقبال المصوتين بعين شمس فى أولى ساعات فتح لجان انتخابات مجلس النواب 2025

الانتخابات البرلمانية

احتشاد الناخبين أمام اللجان في بداية فتح باب الاقتراع لانتخابات مجلس النواب بالشرقية

انتخابات

