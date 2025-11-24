رئيس جهاز حماية المستهلك يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025

أدلى إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم الاثنين بصوته في انتخابات مجلس النواب لعام 2025، وذلك بلجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد مهندس حسام حمزة الابتدائية بمدينة نصر، بمحافظة القاهرة.

بدء المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025

وانطلقت اليوم أعمال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في الداخل، والتي تشمل 13 محافظة هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في هذه المرحلة نحو 35 مليون ناخب موزعين على 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة اقتراع فرعية، كما يخوض 1316 مرشحا المنافسة على 141 مقعدا فرديا، إلى جانب قائمة واحدة في قطاعي نظام القوائم.

ويتولى مستشارو هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية رئاسة اللجان الفرعية بالمرحلة الثانية، وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات على ضرورة الالتزام الصارم بضوابط الدعاية الانتخابية، وفي مقدمتها فترة الصمت الدعائي التي يحظر خلالها القيام بأي أنشطة دعائية أو محاولات للتأثير على الناخبين أمام المقار الانتخابية، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي خروقات قد تصل إلى إبطال نتيجة اللجنة التي تشهد مخالفة.

وتجري الانتخابات وسط متابعة من بعثات دولية وإقليمية، من بينها جامعة الدول العربية، الاتحاد الأفريقي، منظمة التعاون الإسلامي، المنظمة العربية للإدارات الانتخابية، والجمعية البرلمانية للبحر المتوسط، بالإضافة إلى حضور منظمات المجتمع المدني المحلية ووسائل الإعلام العربية والدولية.

السيد. إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك

السيد. إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك

السيد. إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك

السيد. إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك

السيد. إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك