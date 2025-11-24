قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
أخبار البلد

رئيس جهاز حماية المستهلك يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025

شيماء عبد المنعم

أدلى إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم الاثنين بصوته في انتخابات مجلس النواب لعام 2025، وذلك بلجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد مهندس حسام حمزة الابتدائية بمدينة نصر، بمحافظة القاهرة.

بدء المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025

وانطلقت اليوم أعمال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في الداخل، والتي تشمل 13 محافظة هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في هذه المرحلة نحو 35 مليون ناخب موزعين على 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة اقتراع فرعية، كما يخوض 1316 مرشحا المنافسة على 141 مقعدا فرديا، إلى جانب قائمة واحدة في قطاعي نظام القوائم.

ويتولى مستشارو هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية رئاسة اللجان الفرعية بالمرحلة الثانية، وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات على ضرورة الالتزام الصارم بضوابط الدعاية الانتخابية، وفي مقدمتها فترة الصمت الدعائي التي يحظر خلالها القيام بأي أنشطة دعائية أو محاولات للتأثير على الناخبين أمام المقار الانتخابية، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي خروقات قد تصل إلى إبطال نتيجة اللجنة التي تشهد مخالفة.

وتجري الانتخابات وسط متابعة من بعثات دولية وإقليمية، من بينها جامعة الدول العربية، الاتحاد الأفريقي، منظمة التعاون الإسلامي، المنظمة العربية للإدارات الانتخابية، والجمعية البرلمانية للبحر المتوسط، بالإضافة إلى حضور منظمات المجتمع المدني المحلية ووسائل الإعلام العربية والدولية.

