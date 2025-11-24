مصر على موعد مع تقلبات جوية.. تعليمات عاجلة لحماية القمح والخضروات والفاكهة

كشف الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة يومي الاثنين والثلاثاء 24-25 نوفمبر 2025، مضيفا أنه بدءاً من ظهر اليوم الاثنين وتستمر الثلاثاء في حالة جوية متقلبة ومفاجئة، وهي من الحالات التي يجب أن نحذر منهت لأنها فيها أمطار – سيول – انخفاض حرارة – هبات رياح قوية – اضطراب شديد للبحر.



وقدم الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ ، أهم التوصيات للمزارعين خاصة فى ظل التقلبات الجوية التى تشهدها مصر خلال الساعات القليلة المقبلة وفقاً لتأثيرات الحالة الجوية.



بالنسبة للقمح

يمنع منعاً باتاً الري يوم الاثنين في كل المناطق المتوقع سقوط امطار عليها بدون أي استثناء.

** توقف الزراعة فى المناطق الممطرة.

بالنسبة للخضر والفاكهة

️ توقف الري فى المناطق المتوقع تساقط امطار عليها .

ممنوع الرش تماماً لأي مبيد أو مغذي خلال الـ 48 ساعة القادمة.

بالنسبة للصوب

تشديد الاربطة والشدات

️ تأمين فتحات التهوية بعد انتهاء الرياح

️ تثبيت ألواح الطاقة الشمسية جيداً

كما قدم "رئيس مركز معلومات تغير المناخ " توصيات عامة للمواطنين والمزارعين...

️ تقليل الحركة على الطرق الزراعية أثناء نشاط الرياح.

️ تأجيل أي عمليات خدمة زي الرش أثناء ذروة الأمطار.

️ تأجيل عمليات الملش فى الفراولة .

متابعة تحديثات الحالة أولاً بأول.

المتابعة مستمرة