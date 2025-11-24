قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
استمرار توافد الناخبين على لجان السيدة زينب في انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025 | استعدادات قصوى ودعم طبي للناخبين أمام لجان قصر الدوبارة .. صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

غياب عمر مرموش يربك حسابات مانشستر سيتي قبل أمم أفريقيا

عمر مرموش
عمر مرموش
منتصر الرفاعي

تواصل الصحف الإنجليزية تسليط الضوء على أزمة جديدة تلوح في الأفق داخل نادي مانشستر سيتي، بعد طلب المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن انضمام النجم المصري عمر مرموش مبكرًا لمعسكر "الفراعنة"، استعدادًا لخوض المباراة الودية أمام نيجيريا يوم 14 ديسمبر المقبل، قبل السفر إلى المغرب للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها في 21 من الشهر نفسه.

ووفقًا لصحيفة Tribalfootball، فإن مرموش قد ينضم لمنتخب مصر قبل الموعد الرسمي لاستدعاءات اللاعبين، وهو ما وصفته الصحيفة بـ"الضربة الموجعة" لمانشستر سيتي، الذي قد يفقد لاعبه المصري لمدة قد تصل إلى 10 مباريات.

وأضاف التقرير، غياب مرموش يمتد لفترة أطول يعني أن بيب جوارديولا سيكون مضطرًا لإجراء المزيد من عمليات التدوير في تشكيل الفريق، ما قد يؤثر على مشوار الفريق في سباق الدوري الإنجليزي الممتاز.

 مرموش بديل هالاند الأكثر أهمية

من جانبها، أكدت صحيفة مانشستر إيفننج نيوز أن مانشستر سيتي سيعاني من فقدان مرموش خلال فترة البطولة، خاصة وأن اللاعب يمثل أهم بديل للمهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند في الوقت الحالي.

وقالت الصحيفة،سيتي يريد حماية هالاند من التعرض للإصابات، لكن بديله الأول عمر مرموش سيغيب عن الفريق لأسابيع طويلة إذا واصل منتخب مصر تقدمه في البطولة الأفريقية، ما يضع الفريق أمام أزمة حقيقية في خط الهجوم.

 

ويبدو أن غياب مرموش قد يضع الفريق السماوي في مأزق كبير، خصوصًا خلال فترة ديسمبر ويناير التي تشهد ضغط مباريات شديد في البريميرليج وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري الأبطال، وهو ما يجعل ملف انضمام اللاعب للمنتخب مبكرًا محل نقاش بين إدارة النادي والجهاز الفني.

منتخب مصر مانشستر سيتي حسام حسن عمر مرموش نيجيريا كأس الأمم الأفريقية

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية.. تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة على تلك المناطق

المصابين بالحادث في سوهاج

الأسلاك القاتلة.. تفاصيل إصابة طفلين بصعق كهربائي في طما بسوهاج

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 24-11-2025

الأهلي

حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الأهلي.. ومصير التجديد لديانج والشحات وعبد القادر

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر.. اعرف حكم الشرع

إبراهيم دياباتيه

الأهلي يضع خطة بديلة حال فشل ضم دياباتيه.. والدهشوري يدخل الصورة

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-11-2025

مابين إلغاء انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى والدوائر.. الإدارية العليا تنظر 251 طعنا على النتبجة

مابين إلغاء انتخابات المرحلة الأولى والدوائر.. الإدارية العليا تصدر الحكم في 259 طعنا على النتيجة

شيرين عبد الوهاب

كنا إمتى قريبين.. أول تعليق من شقيق شيرين عبد الوهاب بعد بلاغها ضده

خالد جلال

عرض فيلم قصير لخالد جلال ضمن فعاليات الدورة 26 لمهرجان أيام قرطاج

تامر حسني يشارك أسماء جلال أول عمل بعد جراحة الكلى

تامر حسني يشارك أسماء جلال في أول عمل بعد جراحة الكلى

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد

أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

انتخابات مجلس النواب 2025 .. توافد الناخبين على مدارس وسط البلد بعد فترة الراحة

سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد .. طبيبة تكشف الحقيقة

ايمان عبد اللطيف

عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

