غياب عمر مرموش يربك حسابات مانشستر سيتي قبل أمم أفريقيا

تواصل الصحف الإنجليزية تسليط الضوء على أزمة جديدة تلوح في الأفق داخل نادي مانشستر سيتي، بعد طلب المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن انضمام النجم المصري عمر مرموش مبكرًا لمعسكر "الفراعنة"، استعدادًا لخوض المباراة الودية أمام نيجيريا يوم 14 ديسمبر المقبل، قبل السفر إلى المغرب للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها في 21 من الشهر نفسه.

ووفقًا لصحيفة Tribalfootball، فإن مرموش قد ينضم لمنتخب مصر قبل الموعد الرسمي لاستدعاءات اللاعبين، وهو ما وصفته الصحيفة بـ"الضربة الموجعة" لمانشستر سيتي، الذي قد يفقد لاعبه المصري لمدة قد تصل إلى 10 مباريات.

وأضاف التقرير، غياب مرموش يمتد لفترة أطول يعني أن بيب جوارديولا سيكون مضطرًا لإجراء المزيد من عمليات التدوير في تشكيل الفريق، ما قد يؤثر على مشوار الفريق في سباق الدوري الإنجليزي الممتاز.

مرموش بديل هالاند الأكثر أهمية

من جانبها، أكدت صحيفة مانشستر إيفننج نيوز أن مانشستر سيتي سيعاني من فقدان مرموش خلال فترة البطولة، خاصة وأن اللاعب يمثل أهم بديل للمهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند في الوقت الحالي.

وقالت الصحيفة،سيتي يريد حماية هالاند من التعرض للإصابات، لكن بديله الأول عمر مرموش سيغيب عن الفريق لأسابيع طويلة إذا واصل منتخب مصر تقدمه في البطولة الأفريقية، ما يضع الفريق أمام أزمة حقيقية في خط الهجوم.

ويبدو أن غياب مرموش قد يضع الفريق السماوي في مأزق كبير، خصوصًا خلال فترة ديسمبر ويناير التي تشهد ضغط مباريات شديد في البريميرليج وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري الأبطال، وهو ما يجعل ملف انضمام اللاعب للمنتخب مبكرًا محل نقاش بين إدارة النادي والجهاز الفني.