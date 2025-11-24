الدفاع الروسية: أسقطنا 93 مسيرة أوكرانية خلال الليل

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أسقطنا 93 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.

وقال مسئولون أوكرانيون، إن القوات الروسية شنت هجومًا "ضخمًا" بطائرات مسيرة، أمس الأحد، على خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة أربعة على الأقل.

هجوم ضخم

وكتب إيهور تيريخوف رئيس بلدية خاركيف، على حسابه في "تليجرام"، أن المدينة تتعرض "لهجوم ضخم"، مضيفًا أن شخصًا واحدًا قُتل في منطقة "شيفتشينكيفسكي" وسط المدينة الواقعة في شمال شرق أوكرانيا.

وتقع خاركيف على بعد 30 كيلومترًا من الحدود الروسية، وقد صمدت أمام المحاولات الروسية للاستيلاء عليها في وقت مبكر من الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات ونصف، وأصبحت منذ ذلك الحين هدفًا متكررًا للهجمات.

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أن المحادثات التي جرت في جنيف يوم 23 نوفمبر بين ممثلي الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن مقترح السلام الأمريكي جاءت "بناءة ومركّزة وقائمة على الاحترام"، مؤكدا التزام الجانبين بالتوصل إلى سلام "عادل ودائم" ينهي الحرب المستمرة منذ نحو أربعة أعوام.