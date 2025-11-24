توافد مبكر للناخبين في الدقهلية وإجراءات صارمة لضمان نزاهة الاقتراع

أكد عاصم الشندويلي، مراسل قناة صدى البلد من محافظة الدقهلية، أن المحافظة تعيش أجواءً انتخابية استثنائية مع انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب المصري، والتي تُجرى على مدار يومين في 13 محافظة.

وقال إن الدقهلية تشهد حالة من الاستعداد الكامل والتنظيم الدقيق يعكس وعي المواطنين وحرصهم على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري.

وأضاف خلال تغطية خاصة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، أن محافظة الدقهلية تُعد من أكبر المحافظات من حيث الكتلة التصويتية، حيث يبلغ عدد من يحق لهم التصويت نحو 4 ملايين و708 آلاف و301 ناخب، موزعين على 10 لجان عامة ضمن 10 دوائر انتخابية، و657 مقرًا انتخابيًا يضم 795 لجنة فرعية، في مشهد انتخابي يعكس حجم المشاركة المتوقعة.

وتابع أن المحافظة خُصص لها 38 مقعدًا في مجلس النواب لعام 2025، يتنافس عليها 288 مرشحًا، بواقع 21 مقعدًا بالنظام الفردي و17 مقعدًا بنظام القائمة، ما يؤكد اشتداد المنافسة وارتفاع سقف التفاعل السياسي بين المواطنين.