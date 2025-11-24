قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
إقبال غير مسبوق وتمثيل حكومي موسّع في أكبر معرض حكومي لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي

مياه الشرب
مياه الشرب
آية الجارحي

شهدت فعاليات IWWI Cairo 2025 تنظيم أكبر معرض حكومي متخصص في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وسط حضور رسمي رفيع المستوى ومشاركة واسعة من مختلف الهيئات والمؤسسات العاملة في قطاع المياه، في تأكيد واضح على التزام الدولة المصرية بتطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز جاهزية بنيته التحتية.

وجاءت النسخة الحالية من المعرض بصورة مشرفة وغير مسبوقة، حيث شهد تمثيلًا كاملاً لكل الجهات الحكومية المسؤولة عن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بما في ذلك وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك (EWRA)، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب عدد كبير من الشركاء المحليين والدوليين.

وفي حضور هو الأكبر من نوعه، استقبل المعرض في اليوم الأول فقط أكثر من ٣٠٠٠ زائر من المتخصصين والخبراء والمهتمين بتكنولوجيا المياه والتحلية والمعالجة، وهو ما يعكس المكانة المتنامية لهذا الحدث الدولي وقدرته على جذب الكفاءات والخبرات من مختلف الدول.

كما شهدت صالات العرض تواجد أكثر من ١٥ شركة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قدمت خلاله عروضًا فنية وتقنية، واستعرضت أحدث الحلول المبتكرة في إدارة الشبكات، والتحول الرقمي، وتقنيات المعالجة، ورفع كفاءة التشغيل. وقد شارك رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة حضورًا ومناقشة وتفاعلاً، مما عزز تبادل الخبرات وتكامل الرؤى بين مختلف الجهات العاملة بالقطاع.

وتميز جناح الشركة القابضة بإقبال واسع من المتخصصين والمهندسين والخبراء من شركات المياه بالمحافظات، إضافة إلى وفود تمثل القطاع الخاص، والشركات العالمية، والمؤسسات البحثية، بما أتاح فرصة مباشرة للحوار التقني ومناقشة أفضل الممارسات وأحدث الاتجاهات في قطاع المياه.

وأكد المشاركون أن هذه النسخة من المعرض هي الأكبر والأكثر تأثيرًا حتى الآن، سواء من حيث حجم المشاركة الحكومية أو عدد الزوار أو مستوى التقنيات المعروضة، مشيرين إلى أن الحدث يعكس قوة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، وحرص الدولة على دعم التوطين التكنولوجي، وتطوير القدرات البشرية، وتعزيز الاستدامة في إدارة الموارد المائية.

ويعكس هذا التمثيل الحكومي الواسع مكانة مصر المحورية في قيادة مستقبل تكنولوجيا المياه في المنطقة، ودورها المتنامي في مشروعات التحلية والمعالجة والتحول الرقمي، بما يدعم رؤية الدولة نحو مستقبل مائي أكثر كفاءة واستدامة.

معرض حكومي مياه الشرب الإسكان بتكنولوجيا

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية.. تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة على تلك المناطق

المصابين بالحادث في سوهاج

الأسلاك القاتلة.. تفاصيل إصابة طفلين بصعق كهربائي في طما بسوهاج

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 24-11-2025

الأهلي

حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الأهلي.. ومصير التجديد لديانج والشحات وعبد القادر

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر.. اعرف حكم الشرع

إبراهيم دياباتيه

الأهلي يضع خطة بديلة حال فشل ضم دياباتيه.. والدهشوري يدخل الصورة

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-11-2025

مابين إلغاء انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى والدوائر.. الإدارية العليا تنظر 251 طعنا على النتبجة

مابين إلغاء انتخابات المرحلة الأولى والدوائر.. الإدارية العليا تصدر الحكم في 259 طعنا على النتيجة

المستشار كرم جميل عبد العظيم حجازي

تجديد ندب كرم جميل عبد العظيم حجازي للعمل مستشارا قضائيا لوزارة الأوقاف

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تحتفل بإطلاق أحدث أعمالها التعليمية

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تحتفل بإطلاق أحدث أعمالها التعليمية

الندوة الدولية الثانية حول "الفتوى وقضايا الواقع الإنساني"

الإفتاء تستعد لندوتها الدولية الثانية عن قضايا الواقع الإنساني

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد

أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

انتخابات مجلس النواب 2025 .. توافد الناخبين على مدارس وسط البلد بعد فترة الراحة

سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد .. طبيبة تكشف الحقيقة

ايمان عبد اللطيف

عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

