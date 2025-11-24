قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
مسئولو قطاع الإسكان والمرافق يزورون محافظة مطروح لتقديم الدعم الفني ومتابعة المشروعات

آية الجارحي

قام وفد من قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة تحت إشراف المهندسة نفيسة محمود هاشم مستشار الوزير المشرف على قطاع الاسكان والمرافق وبرئاسة المهندس مصطفي النجار رئيس قطاع الإسكان والمرافق وبعض قيادات قطاع الاسكان والمرافق بزيارة محافظة مطروح لتقديم الدعم الفني ومتابعة المشروعات.

تأتي الزيارة استكمالاً لدور قطاع الإسكان والمرافق في تقديم الدعم الفني لمديريات الإسكان والمرافق بالمحافظات ومتابعة إشراف المديريات على المشروعات القومية في إطار الخطط الاستثمارية للمحافظات أو التابعة لجهات الدولة المختلفة.

بدأت الزيارة بعقد الاجتماع مع المهندسة إيمان عبدالجليل الدمياطي مدير مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة مطروح، ومناقشة كل ما يخص النواحي الفنية للمديرية من متابعة لمشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظة وكافة المشروعات التي تقوم المديرية بالإشراف عل تنفيذها.

كما عقد مسئولو قطاع الإسكان والمرافق اجتماعاً مع الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح بحضور مسئولي مديرية الاسكان والمرافق بمطروح، حيث تناول اللقاء عرض مشروعات الإسكان بالمحافظة.

‎ثم توجه الوفد لزيارة بعض المشروعات بالمحافظة والتي تشرف علي تنفيذها مديرية الإسكان ومنها (إنشاء مبنى التوحد بمطروح - إنشاء مبني الوحدة البيطرية بسيوة - ترميم وصيانة المعهد التكنولوجي - إنشاء إدارة سيوة الاجتماعية - رفع كفاءة الحملة الميكانيكية بالعلمين - إنشاء سوق الجملة بسيوة - إنشاء وحدة مرور سيوة - أعمال الصيانة والنظافة لمشروع الإسكان الاجتماعي بالعلمين وسيدي عبدالرحمن ومرسي مطروح و سيوة).

مرشحة القائمة الوطنية على مقعد ذوي الإعاقة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب بمدرسة القومية بالزقازيق

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد

أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

انتخابات مجلس النواب 2025 .. توافد الناخبين على مدارس وسط البلد بعد فترة الراحة

ايمان عبد اللطيف

عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون

