مسئولو قطاع الإسكان والمرافق يزورون محافظة مطروح لتقديم الدعم الفني ومتابعة المشروعات

قام وفد من قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة تحت إشراف المهندسة نفيسة محمود هاشم مستشار الوزير المشرف على قطاع الاسكان والمرافق وبرئاسة المهندس مصطفي النجار رئيس قطاع الإسكان والمرافق وبعض قيادات قطاع الاسكان والمرافق بزيارة محافظة مطروح لتقديم الدعم الفني ومتابعة المشروعات.

تأتي الزيارة استكمالاً لدور قطاع الإسكان والمرافق في تقديم الدعم الفني لمديريات الإسكان والمرافق بالمحافظات ومتابعة إشراف المديريات على المشروعات القومية في إطار الخطط الاستثمارية للمحافظات أو التابعة لجهات الدولة المختلفة.

بدأت الزيارة بعقد الاجتماع مع المهندسة إيمان عبدالجليل الدمياطي مدير مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة مطروح، ومناقشة كل ما يخص النواحي الفنية للمديرية من متابعة لمشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظة وكافة المشروعات التي تقوم المديرية بالإشراف عل تنفيذها.

كما عقد مسئولو قطاع الإسكان والمرافق اجتماعاً مع الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح بحضور مسئولي مديرية الاسكان والمرافق بمطروح، حيث تناول اللقاء عرض مشروعات الإسكان بالمحافظة.

‎ثم توجه الوفد لزيارة بعض المشروعات بالمحافظة والتي تشرف علي تنفيذها مديرية الإسكان ومنها (إنشاء مبنى التوحد بمطروح - إنشاء مبني الوحدة البيطرية بسيوة - ترميم وصيانة المعهد التكنولوجي - إنشاء إدارة سيوة الاجتماعية - رفع كفاءة الحملة الميكانيكية بالعلمين - إنشاء سوق الجملة بسيوة - إنشاء وحدة مرور سيوة - أعمال الصيانة والنظافة لمشروع الإسكان الاجتماعي بالعلمين وسيدي عبدالرحمن ومرسي مطروح و سيوة).