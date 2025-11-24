توفير كل الخدمات اللوجستية لتسهيل التصويت في انتخابات النواب بالإسماعيلية

أكدت أسماء خليل، مراسلة "إكسترا نيوز"، من محافظة الإسماعيلية انطلاق اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في أجواء منظمة، مشيرة إلى أن المحافظة أنهت استعداداتها بالكامل لاستقبال الناخبين منذ الساعات الأولى لصباح اليوم.

وأوضحت خليل، خلال رسالة على الهواء، التي تتابع سير العملية من أمام مجمع معاهد الفتيات الأزهري بمدينة القنطرة غرب، أن الإسماعيلية جهزت 182 لجنة فرعية لاستقبال نحو مليوني ناخب يحق لهم التصويت عبر ثلاث دوائر انتخابية يتنافس فيها 36 مرشحًا على خمسة مقاعد مخصصة للمحافظة.

وأضافت أن الجهات التنفيذية بالمحافظة وفّرت خدمات لوجستية مُتكاملة لتسهيل حركة دخول المواطنين وخروجهم من اللجان، بما يشمل تخصيص كراسٍ متحركة لكبار السن، وإقامة مظلات لحمايتهم من حرارة الشمس، إضافة إلى توفير مياه الشرب أمام المقار الانتخابية، كما انتشر متطوعو الهلال الأحمر المصري أمام اللجان، إلى جانب فرق الإسعاف الميدانية وعناصر الحماية المدنية التي بدأت عملها منذ الثامنة والنصف صباحًا لتأمين محيط اللجان وإجراء عمليات التمشيط اللازمة.