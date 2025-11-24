قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
استمرار توافد الناخبين على لجان السيدة زينب في انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025 | استعدادات قصوى ودعم طبي للناخبين أمام لجان قصر الدوبارة .. صور
توفير كل الخدمات اللوجستية لتسهيل التصويت في انتخابات النواب بالإسماعيلية

انتخابات
البهى عمرو

أكدت أسماء خليل، مراسلة "إكسترا نيوز"، من محافظة الإسماعيلية انطلاق اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في أجواء منظمة، مشيرة إلى أن المحافظة أنهت استعداداتها بالكامل لاستقبال الناخبين منذ الساعات الأولى لصباح اليوم.

وأوضحت خليل، خلال رسالة على الهواء، التي تتابع سير العملية من أمام مجمع معاهد الفتيات الأزهري بمدينة القنطرة غرب، أن الإسماعيلية جهزت 182 لجنة فرعية لاستقبال نحو مليوني ناخب يحق لهم التصويت عبر ثلاث دوائر انتخابية يتنافس فيها 36 مرشحًا على خمسة مقاعد مخصصة للمحافظة.

وأضافت أن الجهات التنفيذية بالمحافظة وفّرت خدمات لوجستية مُتكاملة لتسهيل حركة دخول المواطنين وخروجهم من اللجان، بما يشمل تخصيص كراسٍ متحركة لكبار السن، وإقامة مظلات لحمايتهم من حرارة الشمس، إضافة إلى توفير مياه الشرب أمام المقار الانتخابية، كما انتشر متطوعو الهلال الأحمر المصري أمام اللجان، إلى جانب فرق الإسعاف الميدانية وعناصر الحماية المدنية التي بدأت عملها منذ الثامنة والنصف صباحًا لتأمين محيط اللجان وإجراء عمليات التمشيط اللازمة.

