أسعار الفراخ اليوم الأثنين.. البيض والبانيه بكام؟

تشهد الأسواق استقرارا في أسعار الفراخ اليوم بمختلف أنواعها، حيث يتابع المواطنون يومياً أسعار الدواجن و سعر كرتونة البيض و سعر كيلو البانيه باعتباره الأكثر طدباً وشراءً بالأسواق .

ويستعرض موقع صدى البلد في السطور التالية أسعار الفراخ اليوم الأثنين 24 نوفمبر 2025 بحسب بورصة الدواجن ..

اسعار الفراخ اليوم

سعر الفراخ البيضاء: سجلت 56 جنيهًا في المزرعة، لتباع للمستهلك بسعر 74 جنيهًا للكيلو.

سعر أمهات الدواجن: وصل سعرها نحو 50 جنيهًا بالمزارع، ويصل سعر البيع للمستهلك حوالي 60 جنيهًا للكيلو.

سعر الدواجن البلدي: بلغ سعر الكيلو في المزرعة 119 جنيهًا، ليصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا للكيلو.

سعر الدواجن الساسو (الفراخ الحمراء): بلغ سعرها بالمزارع نحو 77 جنيهًا، وتباع للمستهلك بسعر 88 جنيهًا للكيلو.

أسعار أجزاء الدواجن اليوم

تختلف أسعار أجزاء الدواجن اليوم الاثنين من منطقة لآخرى حسب التجار، حيث سجلت الاسعار بالكيلو كما يلي:

سعر كيلو البانيه: من 170 إلى 200 جنيه للكيلو حسب المنطقة.

سعر كيلو الأوراك: تتراوح بين 70 و80 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو الأجنحة: تتراوح ما بين 50 و60 جنيهًا للكيلو.

أسعار البيض اليوم

سجلت أسعار البيض اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025 في كافة الاسواق المصرية وبورصة الدواجن، حيث بلغت الاسعار على النحو التالي:

البيض الأحمر: سعر كرتونة الجملة 105 جنيهات، وتباع للمستهلك بسعر 120 جنيهًا للطبق.

البيض الأبيض: سعر الكرتونة بالجملة 105 جنيهات، وسعر البيع للمستهلك 115 جنيهًا.

البيض البلدي: سعر الكرتونة بالجملة 135 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 145 جنيهًا.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم عمر يوم

فيما يلي أحدث أسعار الكتاكيت البيضاء وعمرها يوم واحد وفقًا لآخر تحديثات بورصة الدواجن: