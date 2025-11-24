قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
استمرار توافد الناخبين على لجان السيدة زينب في انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025 | استعدادات قصوى ودعم طبي للناخبين أمام لجان قصر الدوبارة .. صور
رئيس كوريا الجنوبية يحذر من مخاطر الاشتباك مع بيونح يانج
النقل تنفي وجود حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يخص كامل الوزير
أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية
الوطنية للانتخابات تكشف عن حقيقة شراء أصوات الناخبين أمام اللجان الانتخابية
الستات مسيطرة .. المرأة تتصدر انتخابات مجلس النواب 2025
الحلم قرب بتمويل مرن .. قرض السيارة 2026 من بنك ناصر الاجتماعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسعار الفراخ اليوم الأثنين.. البيض والبانيه بكام؟

اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين
رشا عوني

تشهد الأسواق استقرارا في أسعار الفراخ اليوم بمختلف أنواعها، حيث يتابع المواطنون يومياً أسعار الدواجن و سعر كرتونة البيض و سعر كيلو البانيه باعتباره الأكثر طدباً وشراءً بالأسواق . 

ويستعرض موقع صدى البلد في السطور التالية أسعار الفراخ اليوم الأثنين 24 نوفمبر 2025 بحسب بورصة الدواجن .. 

اسعار الفراخ اليوم 

أسعار الفراخ اليوم الأثنين 

  • سعر الفراخ البيضاء: سجلت 56 جنيهًا في المزرعة، لتباع للمستهلك بسعر 74 جنيهًا للكيلو.
  • سعر أمهات الدواجن: وصل سعرها نحو 50 جنيهًا بالمزارع، ويصل سعر البيع للمستهلك حوالي 60 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الدواجن البلدي: بلغ سعر الكيلو في المزرعة 119 جنيهًا، ليصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الدواجن الساسو (الفراخ الحمراء): بلغ سعرها بالمزارع نحو 77 جنيهًا، وتباع للمستهلك بسعر 88 جنيهًا للكيلو.

أسعار أجزاء الدواجن اليوم

تختلف أسعار أجزاء الدواجن اليوم الاثنين من منطقة لآخرى حسب التجار، حيث سجلت الاسعار بالكيلو كما يلي:

  • سعر كيلو البانيه: من 170 إلى 200 جنيه للكيلو حسب المنطقة.
  • سعر كيلو الأوراك: تتراوح بين 70 و80 جنيهًا للكيلو.
  • سعر كيلو الأجنحة: تتراوح ما بين 50 و60 جنيهًا للكيلو.
اسعار الدواجن اليوم 

أسعار البيض اليوم

سجلت أسعار البيض اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025 في كافة الاسواق المصرية وبورصة الدواجن، حيث بلغت الاسعار على النحو التالي:

  • البيض الأحمر: سعر كرتونة الجملة 105 جنيهات، وتباع للمستهلك بسعر 120 جنيهًا للطبق.
  • البيض الأبيض: سعر الكرتونة بالجملة 105 جنيهات، وسعر البيع للمستهلك 115 جنيهًا.
  • البيض البلدي: سعر الكرتونة بالجملة 135 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 145 جنيهًا.

 

سعر الكتكوت الأبيض اليوم عمر يوم

فيما يلي أحدث أسعار الكتاكيت البيضاء وعمرها يوم واحد وفقًا لآخر تحديثات بورصة الدواجن:

  • كتكوت أبيض شركات: 18 جنيهًا
  • كتكوت أبيض قطعان: 7.50 جنيه
  • كتكوت ساسو: 11 جنيه
  • كتكوت ساسو بيور: 12 جنيه
  • كتكوت بلدي: 8.50 جنيه
  • كتكوت هجين: 8 جنيه
  • كتكوت جيل ثاني: 10 جنيه
  • بط فرنسوي (يوم): 20 جنيه
  • بط مسكوفي (يوم): 24 جنيه
  • بط بغال (يوم): 28 جنيه
اسعار الفراخ اليوم اسعار الفراخ البيضاء اليوم سعر البانيه اليوم سعر البيض اليوم انخفاض اسعار الدواجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية.. تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة على تلك المناطق

المصابين بالحادث في سوهاج

الأسلاك القاتلة.. تفاصيل إصابة طفلين بصعق كهربائي في طما بسوهاج

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 24-11-2025

الأهلي

حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الأهلي.. ومصير التجديد لديانج والشحات وعبد القادر

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر.. اعرف حكم الشرع

إبراهيم دياباتيه

الأهلي يضع خطة بديلة حال فشل ضم دياباتيه.. والدهشوري يدخل الصورة

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-11-2025

مابين إلغاء انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى والدوائر.. الإدارية العليا تنظر 251 طعنا على النتبجة

مابين إلغاء انتخابات المرحلة الأولى والدوائر.. الإدارية العليا تصدر الحكم في 259 طعنا على النتيجة

ترشيحاتنا

خالد جلال

عرض فيلم قصير لخالد جلال ضمن فعاليات الدورة 26 لمهرجان أيام قرطاج

تامر حسني يشارك أسماء جلال أول عمل بعد جراحة الكلى

تامر حسني يشارك أسماء جلال في أول عمل بعد جراحة الكلى

مصطفي كامل

تجاوزات وتمويل من الخارج..مصطفى كامل يكشف فساد بعض أعضاء مجلس الموسيقيين

بالصور

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد

المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد

أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

الإطارات
الإطارات
الإطارات

انتخابات مجلس النواب 2025 .. توافد الناخبين على مدارس وسط البلد بعد فترة الراحة

مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد

سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد .. طبيبة تكشف الحقيقة

سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد طبيبة تكشف الحقيقة
سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد طبيبة تكشف الحقيقة
سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد طبيبة تكشف الحقيقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد