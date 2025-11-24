آخر فرصة لسداد رسوم حج القرعة لموسم 2026.. اليوم

تنتهي مدة سداد رسوم حج القرعة، اليوم الإثنين وعدم سداد الرسوم يعني تنازل الفائز عن فرصة الحج في موسم 2026.

تواصل وزارة الداخلية تلقى تكاليف رسوم الحج من الفائزين بحج القرعة من والتى بدأت من يوم الإثنين الموافق 10 /11 /2025م وتستمر حتى يوم الإثنين الموافق 24 /11 /2025م.

أعلنت وزارة الداخلية عن التكاليف والمستندات والأوراق المطلوبة من الفائزين بحج القرعة لعام 1447هـ/ 2026م .. لإستكمال إجراءات السفر والتعليمات التى يجب على الحجاج إتباعها أثناء أداء فريضة الحج.

وذلك على النحو التالى:

تحصيل تكاليف حج القرعة

- يبدأ سداد كامل تكاليف الحج بدون أية زيادات عن العام الماضى بكافة فروع البنوك الوطنية (الأهلى – مصر - القاهرة) ومكاتب الهيئة القومية للبريد المصرى على مستوى الجمهورية (على حساب مدفوعات حكومية "مدفوعات حج القرعة")، اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 10 /11 /2025م وحتى يوم الإثنين الموافق 24 /11 /2025م.

- يكون السداد لكامل قيمة تكاليف الحج وهى مبلغ وقدره (220300 مائتان وعشرون ألف وثلاثمائة جنيه فقط) تكلفة الحج بدون تذكرة السفر بالطائرة "جارى تحديدها فيما بعد" لكل فائز على حدة فيما عدا حــالات (كبار السن - ذوى الهمم "ومُرافـقيهم الوجوبيين") يكون السداد لهما معاً.. حـــيث يتم الســداد بموجــب بطاقــة الرقــم القــومى السارية الصلاحية ، على أن يلتزم الفائز بفرصة الحج بسداد أية تكاليف إضافيـة تفرضـها السلطـات الســعوديـة ، ويعتبر عدم سداد التكاليف خلال الفترة المشار إليها بمثابة تنازل من الفائز عن فرصة الحج دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

المستندات المطلوبة من الفائزين بقرعة الحج

يتقدم المواطن لقسم أو مركز الشرطة التابع له بالمستندات التالية:

- جواز سفر مميكن لكل فائز وللمرافق (إن وجد) على ألا تقل مدة صلاحيته عن سنة بدءً من تاريخ 8/2/2026م الموافق (20) شعبان 1447هـ ، ويُراعى تسليم جواز الســـفر المميكـــــن بمعرفة الفائز بالقرعة المُسدد لتكاليف الحج.. وسيتم رفض إستلام جواز السفر فى الحالات التالية (جواز السفر الذى به ثقوب بالصفحة الأولى الخاصة بالبيانات - إختلاف الرقم القومى أو الأسماء بجواز السفر عن ما هو وارد ببطاقة الرقم القومى - عدم وجود صفحات خالية بجواز السفر).

- صورة من إيصال السداد من كل فائز مسدد لتكاليف الحج.

- البطاقـــة الصحيـــة الصـادرة من وزارة الصــحة والسكان المصرية سارية المفعول والتى تثبت تطعيم الفائز بالقرعة ضد مرض الإلتهاب السحائى بجرعة واحدة من اللقاح الرباعى (135 ACYW) ، وذلك قبل السفر بمدة لا تقل عن (10) أيام ولا تزيد عن (5) سنوات أو أى تطعيمات أخرى تقررها وزارة الصحة والسكان المصرية أو الجانب السعودى.

- تقرير طبى مميكن مُعتمد ومختوم من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان المصريــة المُعلــن عنها موضـــح به حالته الصـــحية تفصـــيلاً، وأنــه مُعافـى مــن الأمراض التى أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية والسلطات السعودية التى تعوق عن السفر لآداء فريضة الحج .. على أن توضع التقارير الطبية داخل مظروف.

- صورة من الصفحة الأولى بجواز السفر "صفحة البيانات" بالإضافة لإسطوانة (C.D) تحتوى على صورة الصفحة الأولى "صفحة البيانات" من جواز السفر الخاص بكل حاج من حجاج كل قسم ومركز شرطة على حدا.

- ما يُستجد من أى إشتراطات أو ضوابط صحية أُخرى يطلبها الجانب السعودى وما تُقرره وزارة الصحة والسكان المصرية فى هذا الشأن.

- البصمة العشرية للحاج "فيش حج مميكن".

- بيان الموقف التجنيدى للفائزين بالقرعة ومُـرافقيهم (إن وجــدوا) ممــن هـم فــى سن التجنيد الفائزين بالقرعة مواليد 18/3/1941م وما قبلها غير مطالبين بالموقف التجنيدى عند السفر وما عدا ذلك يُراعى تـقديم مُـستند التجنيد عند السفر وتقـوم مناطق التـجنيد بصـرف (تصاريح سـفر مـؤقـتة) بموجـب خطاب موجه من المـركز أو قسم الشـرطة لمنطقة التجنيد يُقـدم للجهـة الأخيرة بمعرفــة المواطــن الفائز بقرعة الحج هذا العام "يتنبه على الحجاج بضرورة الإحتفاظ به لتقديمه بمنافذ الخروج عند الطلب".

- تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم "يتنبه على الحجاج بضرورة الإحتفاظ به لتقديمه بمنافذ الخروج عند الطلب".

- شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تُطلب فقط من الفائزين بقرعة الحج الذين تبين سابقة تواجدهم بالمملكة العربية السعودية خلال أوقات معاصرة للحج.

- أى مستندات أو ضبواط أخرى تطلبها السلطات المصرية والسعودية.

يلتزم الحجاج المسددين للتكاليف بضرورة إتباع ما يلى

- الإلتزام بالتعليمات الصادرة من الســـلطــات السعــوديــة بشـأن الإجـراءات الإحــترازيــة والوقـائيـة المُقــررة الواجب إتباعها.

- على الحجاج الذين يحتاجون إلى عناية طبية خاصة حمل بطاقة صحية محدد بها الأمراض المصابين بها والأدوية الممنوعين من تناولها وإصطحابهم كمية كافية من الأدوية التى يستخدمونها بشكل شخصى .. وكذا احتفاظهم بالأدوية الخاصة بعلاجهم فى أغلفتها الأصلية وبالتقارير والوصفات الطبية التى تفيد إستخدام تلك الأدوية بشكل شخصى وتحت إشراف الطبيب المعالج وضرورة إبرازها لمأمورى الجمارك فى منافذ الوصول للمملكة.

- الإفصاح عن المبالغ أو الأدوات القابلة للتداول أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة وما فى حكمها التى تتجاوز قيمتها 60 ألف ريال سعودى (16,000 دولار أمريكى "ستة عشر ألف دولار أمريكى") أو ما يُعادلها من عملات أجنبية أُخرى.

-الإلتزام بتعليـمات وزارة الحج السعـودية بعدم التـصوير داخل الحرمين الشريفين بأى وسيلة مـن وسائل التصوير.

- الإلتزام بالتعليمات والضوابط التى تُصدرها المملكة العربية السعودية بشأن الصلاة بالحرمين الشريفين والمشاعر المُقدسة.

-الإلتزام بتعليمات السلطات السعودية أثناء تفويج الحجاج من المخيمات بمشعر "منى" إلى جسر الجمرات لأداء نسك الرمى مع عدم الإفتراش بالطرق ويحذر على الحاج التزاحم والتعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة.

- تفادى الخروج والتحرك فى درجات الحرارة العالية حرصاً على سلامة الحجاج وتجنباً لعدم الإصابة بالإجهاد الحرارى.