الأرصاد تحذر: طقس اليوم حار نهارًا وشبورة تعيق الرؤية

يبحث الكثير من المواطنين عن حالة الجو اليوم الجمعة، وذلك بعد حالة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال الفترة الأخيرة،وفارق درجات الحرارة بين النهار والليل.

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن أن البلاد تشهد شبورة صباحية لليوم الثالث على التوالي، تعيق الرؤية وأنه تم غلق بعض الطرق منها طريق القاهرة الإسكندرية، وذلك حفاظا على المواطنين.

وأضافت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى إلى أن الشبورة تظهر من الساعة 4 فجرا حتى ظهور الشمس، وأنه بعد ظهور الشمس تختفي الشبورة، ولذلك على المواطنين توخي الحذر.

طقس اليوم حار نهارًا

ولفت إلى أن البلاد تشهد اليوم ارتفاعات في قيم درجات الحرارة، وأن العظمى اليوم متوقع تكون من 30 إلى 31 درجة، وأن ذلك بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من شبه الجزيرة العربية.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:



المدينة العظمى الصغرى



القاهرة 31 18

العاصمة الإدارية 31 16

6 أكتوبر 30 16

بنها 30 17

دمنهور 29 17

وادي النطرون 30 16

كفر الشيخ 29 17

المنصورة 30 17

الزقازيق 31 18

شبين الكوم 30 17

طنطا 30 19

دمياط 31 19

بورسعيد 32 21

الإسماعيلية 32 17

السويس 31 17

العريش 31 16

رفح 30 16

رأس سدر 29 17

نخل 30 14

كاترين 23 10

الطور 29 18

طابا 29 16

شرم الشيخ 30 23

الإسكندرية 28 17

العلمين 26 16

مطروح 26 16

السلوم 25 15

سيوة 24 12

رأس غارب 28 18

الغردقة 29 19

سفاجا 29 18

مرسى علم 29 18

الشلاتين 31 20

حلايب 28 22

أبو رماد 28 21

رأس حدربة 27 22

الفيوم 31 17

بني سويف 32 16

المنيا 32 15

أسيوط 33 15

سوهاج 33 16

قنا 34 17

الأقصر 34 17

أسوان 35 18

الوادي الجديد 33 10

أبوسمبل 33 18

