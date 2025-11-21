بمساعدة مصرية.. سرايا القدس تبحث عن جثة إسرائيلية شمال مخيم النصيرات

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن عناصر من سرايا القدس وطاقم اللجنة المصرية ستأنفوا عملية البحث عن جثة إسرائيلية كانت محتجزة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

أعلنت حركة حماس، الثلاثاء، عن العثور على جثة عسكري من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

كانت الجثة محتجزة شرق حي الشجاعية في قطاع غزة وعثر عليها خلال عمليات البحث والحفر داخل الخط الأصفر.

وقالت حماس عبر منصة (تليجرام)، إنّه جاري ترتيب إجراءات تسليمها للاحتلال، مؤكده أن دخول المعدات الهندسية ومرافقة طواقم من (كتائب القسام) للصليب الأحمر في عمليات البحث عن الجثامين داخل الخط الأصفر ساهم بشكلٍ كبير في سرعة انتشال الجثث وأدى إلى العثور على العديد منها.