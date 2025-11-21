قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الأرصاد تحذر: طقس اليوم حار نهارًا وشبورة تعيق الرؤية

حالة الطقس
حالة الطقس

لا تزال الشبورة المائية الكثيفة التى تصل لحد الضباب متواجدة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ومناطق من القاهره الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناه ووسط سيناء.

وسجلت الإسكندرية ضبابا ووصل مستوى الرؤية الأفقية الى 800  متر، ومن المتوقع أن تستمر حتى الساعات القليلة القادمة. 
لذا على السادة قائدى المركبات أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة .

May be an image of text

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر:
المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 31 18
العاصمة الإدارية 31 16
6 أكتوبر 30 16
بنها 30 17
دمنهور 29 17
وادي النطرون 30 16
كفر الشيخ 29 17
المنصورة 30 17
الزقازيق 31 18
شبين الكوم 30 17
طنطا 30 19
دمياط 31 19
بورسعيد 32 21
الإسماعيلية 32 17
السويس 31 17
العريش 31 16
رفح 30 16
رأس سدر 29 17
نخل 30 14
كاترين 23 10
الطور 29 18
طابا 29 16
شرم الشيخ 30 23
الإسكندرية 28 17
العلمين 26 16
مطروح 26 16
السلوم 25 15
سيوة 24 12
رأس غارب 28 18
الغردقة 29 19
سفاجا 29 18
مرسى علم 29 18
الشلاتين 31 20
حلايب 28 22
أبو رماد 28 21
رأس حدربة 27 22
الفيوم 31 17
بني سويف 32 16
المنيا 32 15
أسيوط 33 15
سوهاج 33 16
قنا 34 17
الأقصر 34 17
أسوان 35 18
الوادي الجديد 33 10
أبوسمبل 33 18 
 


 

