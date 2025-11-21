مصرع 13 شخصا إثر انفجار داخل مصنع للمواد الكيماوية بباكستان

لقي 13 شخصا مصرعهم بينهم أربعة أطفال.. فيما أصيب عدد آخر؛ إثر انفجار غلاية في مصنع للكيماويات بمدينة "فيصل آباد" في إقليم "البنجاب" الباكستاني.

ونقلت قناة "سما تي في" الباكستانية في نسختها اليوم الجمعة، عن فرق الإنقاذ قولها "إن الانفجار تسبب في تدمير العديد من المنازل المحيطة بالمصنع، بالإضافة إلى اندلاع حريق بداخله".. مشيرة إلى أنه تم البدء على الفور في عمليات السيطرة على هذا الحريق.

وأشارت القناة إلى أنه تم فتح تحقيق من أجل تحديد أسباب الحادث وما إذا كان وقع نتيجة للإهمال أو حدوث انتهاكات لشروط السلامة.