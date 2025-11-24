قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
استمرار توافد الناخبين على لجان السيدة زينب في انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025 | استعدادات قصوى ودعم طبي للناخبين أمام لجان قصر الدوبارة .. صور
رئيس كوريا الجنوبية يحذر من مخاطر الاشتباك مع بيونح يانج
النقل تنفي وجود حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يخص كامل الوزير
أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية
الوطنية للانتخابات تكشف عن حقيقة شراء أصوات الناخبين أمام اللجان الانتخابية
توك شو

جيش الاحتلال: بدء مناورات على مستوى قيادة الأركان في الجولان والمناطق المجاورة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن جيش الاحتلال، أعلن بدء مناورات على مستوى قيادة الأركان في الجولان والمناطق المجاورة للتعامل مع حالة حرب.
 

كما أكد العميد خالد حمادة، الخبير العسكري اللبناني، أن الحرب الإسرائيلية ضد حزب الله وحماس، تدل على أن نظام المعركة تغير، مشيرا إلى أن إسرائيل استهدفت اليوم رئيس أركان حزب الله هيثم على الطبطبائى.

وقال خالد حمادة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن كل الاجراءات المتخذة لم تستطيع حماية رئيس أركان حزب الله في بيروت، مؤكدا أن إسرائيل لديها قدرة عسكرية كبيرة.

حزب الله سيواجه ظروف صعبة



وتابع الخبير العسكري اللبناني، أن حزب الله سيواجه ظروف صعبة كبيرة، خاصة بعد إستهداف أغلب القيادات، ولكن حزب الله أصبح عبئا على الشعب اللبناني، بعد سقوط شهداء من المدنيين.

وأشار خالد حمادة إلى أن لبنان تسعى للإستفادة من حالة سلام، من أجل تكوين الدولة والسلطة الوطنية.

الجولان القاهرة الإخبارية جيش الاحتلال

ايمان عبد اللطيف

عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون

