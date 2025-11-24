أمم أفريقيا تعيد التوتر بين المنتخبات والأندية الإنجليزية

تتجه أنظار القارة السمراء من جديد نحو كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في المغرب، لكن تأثير البطولة يتجاوز حدود الملاعب الأفريقية ليصل مباشرة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتدم الصراع على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية في توقيت بالغ الحساسية من الموسم.

وفي صدارة المشهد تعود الأزمة المتكررة بين منتخب مصر وكل من ليفربول ومانشستر سيتي حول انضمام الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش إلى المعسكر التحضيري الأخير قبل انطلاق البطولة، في ظل رغبة الأندية في الاحتفاظ بنجومها خلال فترة مزدحمة بالمباريات.

ويستضيف المغرب البطولة خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير، في وقت ينتظر فيه أكثر من 40 لاعبًا من 17 ناديًا في البريميرليج المشاركة في الحدث القاري، وعلى رأس هؤلاء النجم المصري محمد صلاح، الذي يمثل أحد الأعمدة الأساسية في منظومة ليفربول.

وكانت الأندية الأوروبية قد ضغطت في وقت سابق لنقل البطولة إلى فصل الصيف، كما حدث في نسخة مصر 2019، لكن حرارة المناخ في أغلب الدول الأفريقية خلال هذا التوقيت دفعت الاتحاد الأفريقي “كاف” للعودة إلى الموعد التقليدي بين يناير وفبراير كل عامين.

ومع تمسك الأندية بحاجة لاعبيها في الجولات المصيرية، وإصرار المنتخبات على استدعاء نجومها لدعم طموحاتها القارية، يبدو أن العلاقة بين الأطراف الثلاثة تتجه لمرحلة جديدة من التوتر، قد تعيد رسم ملامح المنافسة محليًا في الدوري الإنجليزي وقاريًا في أمم أفريقيا.