مفيش غلطة.. الائتلاف المصري: رصدنا حالة انضباط غير عادية بمحيط اللجان

بدأ متابعو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، البالغ عددهم 750 متابعا، أعمال الرصد الميداني للتصويت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، التي انطلقت في التاسعة من صباح اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025، وذلك ووفقا للتقارير التي تلقتها غرفة عمليات الائتلاف الرئيسية.

وشهدت الساعة الأولى من فتح باب التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في الداخل المصري، والتي تستمر لمدة يومين، هدوءا وانضباطا تنظيميا، فيما فتحت لجان الاقتراع أبوابها لاستقبال ما يزيد عن (34.611.991) ناخبا ينتمون لعدد (13) محافظة تضم (71) دائرة انتخابية مخصصة للنظام الفردي وعدد (دائرتان) مخصصتان لنظام القوائم المغلقة المطلقة ويشكلون المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.

ورصد متابعو الائتلاف المصري حالة من الانضباط الشديد في محيط لجان الاقتراع الفرعية وانتشار قوات التأمين بشكل يعكس أن ثمة إصرار في محيط اللجان الانتخابية على القرارات والضمانات التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكد متابعو الائتلاف، أن هناك حالة من الاستنفار لدى موظفي اللجان ومسؤولي التأمين للتعامل مع أي خروقات أو انتهاكات من جانب أنصار المرشحين، حيث رصد اختفاء كافة أشكال الدعاية واللافتات من الدوائر المحيطة باللجان أو الطرق المؤدية.