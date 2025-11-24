منذ شهر من التحضير.. الشرقية تكشف خطة تأمين اللجان والمستشفيات

قال محمود حافظ، مراسل صدي البلد من الشرقية، إن المحافظة من المحافظات الهامة ذات الكتلة التصويتية الكبيرة، والذى يصل عدد من لهم حق الانتخاب على مدار اليومين حوالي 4 ملايين و884 ألفا و104 ناخبين وناخبات.

وأضاف خلال تغطية خاصة عبر فضائية “صدي البلد”، أنه يتباري حوالي 21 مقعدا فرديا، يتنافس عليها حوالي 258 مرشحا وأيضا ضمن القائمة حوالي 21 مقعدا، وبالتالي يعد رقم كبير يجعل المنافسة شديدة بالفعل.

وتابع أن المحافظة تستعد منذ شهر تقريبا لانتخابات مجلس النواب، لافتا إلى أن يوجد انتشار كبير لدوريات المرور وقوات التدخل السريع، خاصة بمحافظة الزقازيق.

وأشار إلى أن المحافظة رفعت كافة الإستعدادات ورفع حالة الطوارئ داخل كافة مستشفيات المحافظة، وأمام كل لجنة يوجد سيارة إسعاف.