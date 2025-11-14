رجعت الشتوية| الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة.. تفاصيل

حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية تعيشها محافظات الجمهورية خلال الساعات الحالية، حيث ضربت أمطار رعدية عدة محافظات ومناطق بأكملها الأمر الذي يتطلب الحيطة والحذر.

الأرصاد تكشف آخر توقعات وخرائط الأمطار على محافظات الجمهورية

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه فى ظل المتابعة المستمرة للحالة الجوية ، تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على شرق البلاد (شمال سيناء - السواحل الشرقية - مدن القناة) ومناطق من الوجه البحرى ( الدقهلية- الشرقية -الغربية - المنوفية - ومناطق من البحيرة وكفر الشيخ ) ، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ، ومازالت فرصة الأمطار مستمرة على شرق القاهرة الكبرى.

حالة عدم استقرار تضرب طقس مصر

يأتي ذلك فى الوقت الذى تتعرض له البلاد لحالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية تضرب كافة أنحاء الجمهورية وتتعرض لها البلاد لأمطار متفاوتة الشدة وغزيرة ورعدية .

درجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

درجات الحرارة فى القاهرة الكبرى:

- درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 16 والعظمى 23

- درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 15 والعظمى 24

- درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 15 والعظمى 24

- درجات الحرارة فى بنها الصغرى 16 والعظمى 23



درجات الحرارة فى لوجه البحري والدلتا:

- درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 16 والعظمى 23

- درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 15 والعظمى 22

- درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 15 والعظمى 22

- درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 16 والعظمى 23

- درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 16 والعظمى 23

- درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 15 والعظمى 22

- درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 15 والعظمى 22

درجات الحرارة فى مدن السواحل الشمالية:

- درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 16 والعظمى 22

- درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 17 والعظمى 23

- درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 17 والعظمى 23

- درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 16 والعظمى 22

- درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 16 والعظمى 22

- درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 14 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة فى مدن القناة وشمال سيناء:

- درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 16 والعظمى 25

- درجات الحرارة فى السويس الصغرى 16 والعظمى 24

- درجات الحرارة فى العريش الصغرى 16 والعظمى 22

- درجات الحرارة فى رفح الصغرى 15 والعظمى 21

درجات الحرارة فى جنوب سيناء:

- درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 16 والعظمى 24

- درجات الحرارة فى نخل الصغرى 14 والعظمى 22

- درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 10 والعظمى 18

- درجات الحرارة فى الطور الصغرى 16 والعظمى 24

- درجات الحرارة فى طابا الصغرى 14 والعظمى 22

- درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 26

درجات الحرارة فى مدن البحر الأحمر:

- درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 17 والعظمى 25

- درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 18 والعظمى 27

- درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 21 والعظمى 30

- درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 22 والعظمى 26

- درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 21 والعظمى 28

- درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 22 والعظمى 26

درجات الحرارة فى شمال الصعيد:

- درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 15 والعظمى 24

- درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 15 والعظمى 24

- درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 14 والعظمى 25

درجات الحرارة فى جنوب الصعيد:

- درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 14 والعظمى 25

- درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 16 والعظمى 26

- درجات الحرارة فى قنا الصغرى 16 والعظمى 26

- درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 17 والعظمى 27

- درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 18 والعظمى 27

- درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 17 والعظمى 26

- درجات الحرارة فى أبو سمبل الصغرى 18 والعظمى.

