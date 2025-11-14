قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم 14-11-2025
أحمد مراد يكشف صعوبات فيلم "الست" بسبب البطولة النسائية وقصة أم كلثوم
أزمة بين ناشئي بيراميدز ورئيس النادي تصل إلى النائب العام..ما القصة؟
إدوارد يتعرض للنصب باسم شادي خفاجة.. تفاصيل مثيرة
سوريا تنفي تعاون أحمد الشرع مع واشنطن ضد داعش والقاعدة في 2016
رجب نبيل يحرز هدف التعادل لمنتخب مصر في شباك الجزائر
النقض توضح شروط انتهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر
دجال وعايز الجـ نس .. النقض توضح العقوبة لأعمال السحر واستغلال النساء
رجال يد الأهلي| كاستيلو: الفوز بالسوبر مجرد بداية للتتويج بالمزيد من البطولات
الجزائر تتقدم بالهدف الثاني على منتخب مصر الثاني وديا
سعر الدولار مساء اليوم 14-11-2025
يوسف ابراهيم يتأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة الصين المفتوحة 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رجعت الشتوية| الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة.. تفاصيل

عادل نصار

حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية تعيشها محافظات الجمهورية خلال الساعات الحالية، حيث ضربت أمطار رعدية عدة محافظات ومناطق بأكملها الأمر الذي يتطلب الحيطة والحذر.

الأرصاد تكشف آخر توقعات وخرائط الأمطار على محافظات الجمهورية

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه فى ظل المتابعة المستمرة للحالة الجوية ، تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على شرق البلاد (شمال سيناء - السواحل الشرقية - مدن القناة) ومناطق من الوجه البحرى ( الدقهلية- الشرقية -الغربية - المنوفية - ومناطق من البحيرة وكفر الشيخ ) ، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ، ومازالت فرصة الأمطار مستمرة على شرق القاهرة الكبرى.

الأرصاد 


حالة عدم استقرار تضرب طقس مصر

يأتي ذلك فى الوقت الذى تتعرض له البلاد لحالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية تضرب كافة أنحاء الجمهورية وتتعرض لها البلاد لأمطار متفاوتة الشدة وغزيرة ورعدية .

درجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

درجات الحرارة فى القاهرة الكبرى:

- درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 16 والعظمى 23

- درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 15 والعظمى 24

- درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 15 والعظمى 24

- درجات الحرارة فى بنها الصغرى 16 والعظمى 23
 

درجات الحرارة فى لوجه البحري والدلتا:
- درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 16 والعظمى 23

- درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 15 والعظمى 22

- درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 15 والعظمى 22

- درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 16 والعظمى 23

- درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 16 والعظمى 23

- درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 15 والعظمى 22

- درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 15 والعظمى 22

درجات الحرارة فى مدن السواحل الشمالية:
- درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 16 والعظمى 22

- درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 17 والعظمى 23

- درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 17 والعظمى 23

- درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 16 والعظمى 22

- درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 16 والعظمى 22

- درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 14 والعظمى 21

- درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة فى مدن القناة وشمال سيناء:
- درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 16 والعظمى 25

- درجات الحرارة فى السويس الصغرى 16 والعظمى 24

- درجات الحرارة فى العريش الصغرى 16 والعظمى 22

- درجات الحرارة فى رفح الصغرى 15 والعظمى 21

درجات الحرارة فى جنوب سيناء:
- درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 16 والعظمى 24

- درجات الحرارة فى نخل الصغرى 14 والعظمى 22

- درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 10 والعظمى 18

- درجات الحرارة فى الطور الصغرى 16 والعظمى 24

- درجات الحرارة فى طابا الصغرى 14 والعظمى 22

- درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 26

درجات الحرارة فى مدن البحر الأحمر:
- درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 17 والعظمى 25

- درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 18 والعظمى 27

- درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 21 والعظمى 30

- درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 22 والعظمى 26

- درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 21 والعظمى 28

- درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 22 والعظمى 26

درجات الحرارة فى شمال الصعيد:
- درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 15 والعظمى 24

- درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 15 والعظمى 24

- درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 14 والعظمى 25

درجات الحرارة فى جنوب الصعيد:
- درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 14 والعظمى 25

- درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 16 والعظمى 26

- درجات الحرارة فى قنا الصغرى 16 والعظمى 26

- درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 17 والعظمى 27

- درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 18 والعظمى 27

- درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 17 والعظمى 26

- درجات الحرارة فى أبو سمبل الصغرى 18 والعظمى.

أمطار


 

الأرصاد طقس حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم طقس اليوم درجات الحرارة

محمد صبرى

آخر تصريحات محمد صبري على قناة الزمالك قبل رحيله

محمد صبرى

وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث مأساوي بالتجمع الخامس

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة في مصر

محمد صبري

قبل الحادث بربع ساعة.. مكالمة تكشف آخر ما قاله محمد صبري لزوجته

خلال توقيع اتفاقية انشاء المحطة النووية

45 ألف جنيه شهريا.. الضبعة النووية تعلن عن عدد من الوظائف

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

تفريغ الكاميرات.. 3 قرارات من النيابة بشأن محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

حالة الطقس

المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات

ارشيفيه

آثار خنق بالرقبة.. مصرع شاب في ظروف غامضة بالدقهلية

الحريق

إصابة شخصين في حريق مصنع الصابون بالقليوبية

الحريق

اندلاع حريق في مصنع صابون داخل عقار بالقليوبية.. صور

بالصور

5 أشياء فى منزلك يحذرك منها أطباء الجلدية

أشياء في منزلك يحذر منها أطباء الجلدية
أشياء في منزلك يحذر منها أطباء الجلدية
أشياء في منزلك يحذر منها أطباء الجلدية

بعد إعلان زواجها من رجل أعمال.. إطلالات أثارت الجدل لـ حورية فرغلي| صور

حورية فرغلي
حورية فرغلي
حورية فرغلي

جمال شعبان: زيادة حالات الموت المفاجئ.. رواية جديدة بشأن اللحظات الأخيرة لـ محمد صبري

أسباب غير متوقعة وراء وفاة الفنان محمد صبري
أسباب غير متوقعة وراء وفاة الفنان محمد صبري
أسباب غير متوقعة وراء وفاة الفنان محمد صبري

فورد تنافس تسلا بسيارة تعتمد على القيادة بدون اليدين

فورد
فورد
فورد

وفاة نجم من نجوم الزمالك

رحيل المدفعجي.. تفاصيل وفاة محمد صبري نجم الزمالك في حادث مأساوي

التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

