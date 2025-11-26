إصابة 15 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص بجوار محور أبوتشت بقنا

أسفر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بجوار محور أبو تشت دار السلام بين قنا وسوهاج، عن إصابة 15 شخصا بإصابات متنوعة.

تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بجوار محور أبوتشت دار السلام، نتج عنه إصابة جميع مستقلى السيارة.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، لمتابعة نقل المصابين إلى المستشفى، وإعادة تسيير حركة المرور على الطريق، وتبين إصابة 15 شخصا من مستقلى السيارة.

فيما دفع مرفق إسعاف قنا بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

