رامي إمام يوجة رسالة شكر لرئيس مكتب الإعلام بأبوظبي بعد زيارته للزعيم

زار الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام في أبوظبي، الفنان الكبير عادل إمام في منزله، وذلك زيارة ودّية تعكس قوة العلاقات الأخوية بين الإمارات ومصر.

ووجه رامي إمام ابن الفنان القدير عادل إمام رسالة شكر للشيخ عبد الله بن محمد آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام في أبوظبي كاتبا عبر فيسبوك: تشرفنا باستقبال معالي الشيخ عبد الله الحامد، رئيس المجلس الوطني للإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة، في منزل الاسرة ، في زيارة ودية وأخوية جميلة جداً قام خلالها بزيارة أبي الفنان الكبير الزعيم عادل إمام و العائلة.

وتابع: كما شرفنا بحضور سعادة سفير دولة الإمارات العربية في مصر السفير حمد الزعابي وحرمه الكريمة، والدكتور أحمد عبد الله، مدير مكتب معالي الشيخ عبد الله الحامد.

وأضاف: نقل معالي الشيخ عبد الله الحامد تحيات وتمنيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالصحة والعافية للوالد، مؤكداً المكانة الكبيرة التي يحظى بها الزعيم في قلوب الشعوب العربية كافة و دوره المحوري في ترسيخ قيم الفن الراقي والإبداع الحقيقي علي مدار عقود .

واختتم: كل الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زاید آل نهیان ولمعالي الشيخ عبد الله الحامد على زيارتهم الكريمة ومشاعرهم النبيلة،نتمنى لدولة الإمارات قيادة وشعباً دوام الرفعة والازدهار.