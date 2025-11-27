من وسيلة داخل القرى إلى أزمة في المدن.. كيف يؤثر التوك توك على المرور؟ | فيديو

كشف اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، أن دخول التوك توك إلى مصر تم في البداية عبر وزارة الصناعة على أساس اعتباره مركبة تُرخص من خلال المحليات، وبالفعل دخل إلى البلاد نحو 364 ألف توك توك بهدف استخدامه في الأماكن الضيقة والقرى فقط.

وأضاف:بعد سنوات انتشر التوك توك بشكل غير مسبوق حتى وصل العدد إلى 3.5 مليون توك توك، دون أن يقوم معظم ملاكه بترخيصه هربًا من الضرائب والتأمينات واستغلاله لتحقيق مكاسب مادية أكبر، حتى وصل الأمر إلى قيادة الأطفال لهذه المركبات.

آثار سلبية وتكدس مروري

وأشار اللواء أحمد هشام إلى أن الانتشار العشوائي للتكاتك أدى إلى تكدس مروري كبير في العديد من المناطق، إضافة إلى آثار سلبية على المشهد الحضري في الشارع المصري، وهو ما دفع وزارة الداخلية إلى التدخل لاتخاذ إجراءات صارمة لضبط الوضع.

تحرك وزارة الداخلية وفرض غرامات

وأكد هشام أن وزارة الداخلية بدأت بالفعل في ضبط التكاتك المخالفة، وتطبيق غرامات تصل إلى 3000 جنيه، تمهيدًا لـ"إيقاف التكاتك غير الصالحة وغير المرخصة".