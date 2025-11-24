السكرتير المساعد للجيزة: بديلة التوك توك تعمل بالبنزين وأرخص بـ 110 ألف جنيها

كشف محمد مرعى، السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، أن من أهم مميزات السيارة البديلة لمركبة "التوك توك" أنها تعمل بالبنزين والغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أنها تُعد خيارًا اقتصاديًا مناسبًا وبديلًا حضاريًا للتوك توك.



تابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الصورة، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: "المركبة بديل التوك توك أكثر أمانًا ومرخصة بشكل رسمي."

وكشف أنه حتى اليوم تم تلقي 104 طلبات لشراء المركبة الجديدة، وتم بيع نحو 34 مركبة، وتم ترخيص تسعة منها، قائلاً: "وبقية العربات المتبقية من الـ34 مركبة المباعة جاري الانتهاء من إجراءاتها."

وعن كيفية التقدم، قال: "الهدف الأسمى هو إحلال السيارة محل التوك توك بشكل عام، لكن في المرحلة الأولى سيكون استبدال التوك توك بالمركبة الجديدة مرحلة تطوعية، ونعول فيها على طلب المواطن للسيارة، ومن ثم عندما يزداد الطلب من الركاب عليها سيزداد الإقبال طوعًا لاستبدال التوك توك بالمركبة الجديدة."

وكشف أن المركبة الجديدة البديلة أرخص سعرًا بشكل كبير من التوك توك، قائلًا: "أرخص بكثير، حيث يبلغ سعر التوك توك ما بين 250-300 ألف جنيه، بينما يبلغ سعر المركبة البديلة 200 ألف جنيه، بها عشرة آلاف جنيه كاش باك و100 جنيه مساهمة في الترخيص، ومن ثم تكون التكلفة الإجمالية على مالكها نحو 189 ألف جنيه، وهي أقل بنحو 110 آلاف جنيه مقارنة بالتوك توك."

وكشف أن من يرغب في الاستبدال أمامه خياران: إما بيع التوك توك نقدًا واستكمال الفرق، أو بيعه كمقدم للسيارة مع تقسيط الباقي من خلال بنوك أو جهاز المشروعات الصغيرة أو "مشروعك" بفائدة مخفضة جدًا، معتبرًا أن الشروط ميسرة وتتناسب مع طبيعة هذه المركبة كوسيلة للرزق.

وكشف أن السيارة الجديدة منتجه من الانتاج الحربي وهي سيارة مصرية يجري تجميعها بنسبة مكون محلي مرتفع للغاية وهو منتج يفتخر به وشكلها حضاري