ميلوني: الخطة الأمريكية للسلام بأوكرانيا مقبولة.. وترامب يبدو مستعدًا للتفاوض
البيت الأبيض: ترامب يضغط على بوتين وزيلينسكي لإنهاء الحرب
انخفاض حاد في درجات الحرارة.. موعد بداية فصل الشتاء رسمياً وعدد أيامه
الجرام بـ 140 مليون دولار| اكتشاف مادة أغلى من الذهب والألماس.. ما هي؟
الأرصاد: القاهرة الكبرى تتأثر بانخفاض درجات الحرارة وفرص هطول أمطار محدودة
ما الفرق بين نفقة العدة ونفقة المتعة؟.. أمين الإفتاء يوضح
تحذير الأرصاد: سيول على البحر الأحمر وسيناء.. وضباب كثيف يُغطي الطرق صباحًا
تفاصيل السجن المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة هتك عرض فتاة في القاهرة
أوكراني يفجّر نفسه داخل مركز للتجنيد في مدينة أوديسا | فيديو
تسريب صور من مرسيدس G‑Class الكهربائية بحجمها الصغير
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة
مفاجأة أوروبية.. سيلتيك يتحرك لخطف الفلسطيني وسام أبو علي
توك شو

حسن أبو حرفوش: إيطاليا تستهدف استقدام 500 ألف مهاجر خلال 3 سنوات

عادل نصار

قال الدكتور حسن أبو حرفوش مسؤول ملف المهاجرين بحزب فورزا إيطاليا، إنّ مشكلات الهجرة باتت أحد الأركان الأساسية التي تشغل الدول الأوروبية، وفي مقدمتها إيطاليا.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية مارينا المصري مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الحكومة الإيطالية تتعامل مع هذه الملفات وفق برامج واضحة وتصريحات رسمية صادرة عن رئاسة الوزراء، بهدف مواجهة استغلال المافيات للتجارة غير الشرعية بالمهاجرين.

وتابع، أنّ الدولة الإيطالية قررت خلال أعوام 2025 و2026 و2027 اعتماد قانون للتوثيق الجماعي يفتح المجال أمام الهجرة القانونية المنظمة.

وأكد أن هذا القانون، الذي يقدمه بصفته مطّلعًا على تفاصيله، يهدف إلى استقدام نحو 500 ألف مهاجر خلال سنتين أو ثلاث، لسد احتياجات سوق العمل الإيطالي في قطاعات متعددة.

ودعا أبو حرفوش جميع الراغبين في الهجرة إلى إيطاليا أو أوروبا إلى التوجّه للسفارات والقنصليات والمراكز الإنسانية ومراكز الصليب الأحمر، والاستفادة من المسارات القانونية المتاحة عبر قانون التدفق، بدل المخاطرة بطرق البحر.

ولفت إلى إحصاءات تُظهر أنه منذ عام 2015 وحتى اليوم دخل نحو 3 ملايين شخص إلى أوروبا بطريقة غير شرعية، فيما قضى حوالي 32 ألف مهاجر غرقًا في البحر المتوسط، الذي بات يُعرف اليوم بـ"المقبرة".
 

حسن أبو حرفوش إيطاليا الهجرة الدول الأوروبية

مرسيدس
هذه العادة الصباحية تزيد دهون البطن عند النساء توقفي عنها فورًا
أخطر 7 أخطاء شائعة في العناية بالمناطق الحساسة طبيبات يحذرن
مشاكل الهرمونات كيف تعرفين إن جسمك ينبهك لخلل خطير
ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

