رئيس رابطة تجار السيارات: قرار نقل المعارض سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار مرة أخرى

علق أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، على قرار نقل معارض السيارات من أسفل العقارات، مشيرًا إلى أن 90% من معارض السيارات على مستوى الجمهورية تقع أسفل المنازل والعقارات، وتضم نحو 18 ألف صالة عرض، لافتًا إلى أنه لم يتم تحضير نفس العدد من المعارض البديلة لاستيعاب هذه الصالات.

وأوضح أسامة أبو المجد، خلال لقاءه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن سبب القرار هو إدعاء أن معارض السيارات تسبب إعاقة مرورية، وهو نفس الأمر بالنسبة للمقاهي والكافيهات والمطاعم، مؤكدًا أن معارض السيارات التي تقع أسفل العقارات لا تسبب أي إعاقة مرورية، خاصة وأنها مستأجرة من الحي، وفي حال عدم الإيجار يتم توقيع مخالفة على المعرض.

وأشار أسامة أبو المجد، إلى أن قطاع السيارات أصبح مستقرًا بعد فترة تعافي، وأن نقل المعارض سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات مرة أخرى، مؤكّدًا أن البدائل المقترحة لا توفر نفس السهولة التي تسهل على البائع والمشتري.

وشدد أسامة أبو المجد، على أن الشعبة والرابطة لم يجلسا مع أي مسؤول بشأن القرار، وأرسلوا خطابًا إلى وزير الصناعة ورئيس الوزراء باعتبارهما المعنيين بالأمر، مشيرًا إلى أن عدم إشعار تجار السيارات بالقرار قد يؤدي إلى ذبذبة في الأسعار وتأثر سوق السيارات سلبًا.