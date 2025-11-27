أخبار التكنولوجيا| بميزة عزل الضوضاء.. إليك أفضل سماعة لاسلكية وأول هاتف اقتصادي لشركة Nothing

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

هل هاتفك منهم.. أجهزة POCO المؤهلة لتحديث HyperOS 3؟

أكدت شركة POCO للتو الجدول الزمني لإصدار تحديث HyperOS 3. وكانت Xiaomi قد أصدرت بالفعل قائمة بهواتف Xiaomi وRedmi وبعض هواتف POCO التي ستتلقى التحديث الرئيسي لنظام التشغيل، ولكن POCO كشفت الآن عن جدول إطلاق HyperOS 3 لأجهزتها.

كشفت الشركة الصينية عن هاتفيها الذكيين الرائدين POCO F8 Pro و POCO F8 Ultra عالميًا، إلى جانب POCO Pad M1 و POCO Pad X1 . وخلال حفل الإطلاق

بميزة عزل الضوضاء ..إطلاق سماعات Huawei FreeBuds Pro 5 اللاسلكية

أعلنت شركة صناعة الهواتف الصينية عن المظهر الرسمي لسماعات FreeBuds Pro 5 وذلك باعتبارها أول سماعات أذن بتقنية NearLink Audio .

أطلقت الشركة رسميًا سماعات FreeBuds Pro 5 بميزاتها الرائعة وعمر بطاريتها الطويل تتبنى سماعات هواوي فري بادز برو 5 المظهر الرسمي المميز، مع علبة شحن بيضاوية الشكل وسماعات أذن أنيقة بقطع ماسي على شكل نجمة.

تصميم فاخر ومواصفات عملاقة.. موعد إطلاق هاتف Realme GT 8 Pro

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في هاتف Realme P4x القادم وهو هاتفًا ذكيًا جذابًا من الفئة المتوسطة. وقد أكدت الإعلانات التشويقية الأولية بعضًا من مواصفاته وميزاته الرئيسية، كما كشفت التسريبات عن المزيد من التفاصيل. إليك كل ما تحتاج لمعرفته وكل ما يمكنك توقعه من الجهاز الجديد.

Phone 3a Lite.. أول هاتف اقتصادي لشركة Nothing

أطلقت شركة Nothing هاتف Nothing Phone (3a) Lite في الهند، بعد إصداره عالميًا الشهر الماضي. يُعد هاتف Nothing Phone (3a) Lite أرخص هاتف ذكي أطلقته الشركة حتى الآن، باستثناء الأجهزة التابعة لعلامتها التجارية الفرعية CMF.