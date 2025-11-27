قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استجابة لـ صدى البلد.. نائب محافظ سوهاج يبحث شكاوي أهالي الجزيرة المستجدة
وزير البترول يبحث مع كابيتال دريلينج التوسع في استثمارات التعدين
وزير البترول يبحث مع بل بوتر العالمية أليات تمويل مشروعات التعدين
نشرة المرأة والمنوعات | سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. كيف يعمل فيروس ماربورج داخل الجسم؟
أخبار التكنولوجيا| بميزة عزل الضوضاء.. إليك أفضل سماعة لاسلكية وأول هاتف اقتصادي لشركة Nothing
القومي للطفولة والأمومة يشيد بتصريحات الرئيس ويعلن حزمة إجراءات لتعزيز حماية الأطفال
لخريجي الصيدلة.. اعرف المستندات المطلوبة للقيد بالنقابة
خناقة بالأسلحة البيضاء والشماريخ بسبب معاكسة فتاة ببولاق الدكرور
من وسيلة داخل القرى إلى أزمة في المدن.. كيف يؤثر التوك توك على المرور؟ | فيديو
بالقانون الجديد.. ما شرط تنفيذ العقوبة الصادرة بحق الزوجين؟
تعزيزات عسكرية للجيش السوداني في شمال كردفان.. آخر التطورات
مايان السيد: كنت أمر بحالة توهان قبل موافقتي على فيلم ولنا في الخيال حب
أخبار التكنولوجيا| بميزة عزل الضوضاء.. إليك أفضل سماعة لاسلكية وأول هاتف اقتصادي لشركة Nothing

لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

هل هاتفك منهم.. أجهزة POCO المؤهلة لتحديث HyperOS 3؟

أكدت شركة POCO للتو الجدول الزمني لإصدار تحديث HyperOS 3. وكانت Xiaomi قد أصدرت بالفعل قائمة بهواتف Xiaomi وRedmi وبعض هواتف POCO التي ستتلقى التحديث الرئيسي لنظام التشغيل، ولكن POCO كشفت الآن عن جدول إطلاق HyperOS 3 لأجهزتها.

كشفت الشركة الصينية عن هاتفيها الذكيين الرائدين POCO F8 Pro و POCO F8 Ultra عالميًا، إلى جانب POCO Pad M1 و POCO Pad X1 . وخلال حفل الإطلاق

بميزة عزل الضوضاء ..إطلاق سماعات Huawei FreeBuds Pro 5 اللاسلكية

أعلنت شركة صناعة الهواتف الصينية عن المظهر الرسمي لسماعات FreeBuds Pro 5 وذلك باعتبارها أول سماعات أذن بتقنية NearLink Audio .

أطلقت الشركة رسميًا سماعات FreeBuds Pro 5 بميزاتها الرائعة وعمر بطاريتها الطويل تتبنى سماعات هواوي فري بادز برو 5 المظهر الرسمي المميز، مع علبة شحن بيضاوية الشكل وسماعات أذن أنيقة بقطع ماسي على شكل نجمة. 

تصميم فاخر ومواصفات عملاقة.. موعد إطلاق هاتف Realme GT 8 Pro

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في هاتف Realme P4x القادم وهو هاتفًا ذكيًا جذابًا من الفئة المتوسطة. وقد أكدت الإعلانات التشويقية الأولية بعضًا من مواصفاته وميزاته الرئيسية، كما كشفت التسريبات عن المزيد من التفاصيل. إليك كل ما تحتاج لمعرفته وكل ما يمكنك توقعه من الجهاز الجديد.

Phone 3a Lite.. أول هاتف اقتصادي لشركة Nothing 

أطلقت شركة Nothing هاتف Nothing Phone (3a) Lite في الهند، بعد إصداره عالميًا الشهر الماضي. يُعد هاتف Nothing Phone (3a) Lite أرخص هاتف ذكي أطلقته الشركة حتى الآن، باستثناء الأجهزة التابعة لعلامتها التجارية الفرعية CMF. 

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

فيروس

أمر طبيعي.. جمال شعبان يحسم الجدل حول انتشار فيروس ماربورج في مصر

البيض

البانيه رخص.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس

والدة شيماء جمال

3ملايين جنيه وعجلين.. طلبات محامي أيمن حجاج من والدة شيماء جمال

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

أرشيفية

هخلصلك عليه.. اعترافات صادمة لسيدة اغتصـ.ـبها سائق بعد تهديدها بقـ.ـتل طفلها

تامر حسني

بعد تعافيه من المرض.. تامر حسني يتبرع بأجره في حفله بقصر عابدين 20 ديسمبر

صورة أرشيفية

حريق مدمر في هونغ كونغ.. أبنية تتفحم والقتلى بالعشرات

صورة أرشيفية

الجيش السوداني يشن هجمات مضادة ويحاصر الدعم السريع

صورة أرشيفية

مصر تواصل إرسال قوافل مساعدات إنسانية إلى غزة في اليوم الـ 48 لوقف إطلاق النار

خرافات شائعة عن جرثومة المعدة.. طرق مختلفة للعلاج ونصائح ذهبية للخبراء

خرافات شائعة حول جرثومة المعدة

طريقة عمل الحمام المحشي بالأرز بخطوات سهلة ولذيذة

طريقة عمل الحمام المحشي بالارز

محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع سعد زغلول بالزقازيق

محافظ الشرقية

كيف يعمل فيروس ماربورج داخل الجسم؟.. أسباب ارتفاع معدل الوفيات

آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم

وفاة هبة الزياد

رحيل مفاجئ يهز الإعلام.. من هي هبة الزياد؟

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

