جلسة نقاشية حول مرحلة ما بعد الإنتاج تجمع مراد مصطفى وشريف فتحي ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما
نوفّي ودليل شرم الشيخ تتصدران خارطة طريق دولية لزيادة الاستثمارات المناخية
كنز في أعماق البحار.. اكتشاف كرة غامضة يحير العلماء| إيه الحكاية؟
تهيئة الأجواء لاستئناف الحوار ومنع التصعيد.. اتصالات مصرية رفيعة تبحث مستجدات الملف النووي الإيراني
ترامب يضخ استثمارات ضخمة في السندات بقيمة تتجاوز 82 مليون دولار خلال 6 أسابيع
تقرير عبري يكشف عن دولتين زودتا إسرائيل بالوقود خلال الحرب على غزة
الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين على الأقل في الضفة الغربية خلال الساعات الماضية
ضربوهم علشان صوتهم عالى.. القبض على عاطلين تعديا على فتاتين في الجيزة
نزيف بالمخ.. القبض على سيدة اعتدت بالضرب على ابنتها في كفر الشيخ
ننشر.. خريطة عمل دار الإفتاء في القاهرة الكبرى لنشر الوعي الديني
في اليوم العالمي للتسامح .. وزير الشئون النيابية: مصر تجدّد دعوتها لسلام عادل وحوار بين الشعوب
بالأسماء.. محافظ المنوفية يصدر حركة محليات بين نواب رؤساء المدن
مميزات وقدرات مذهلة.. بوكو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة

لمياء الياسين

كشفت شركة بوكو عن هاتفي بوكو F7 برو وF7 ألترا في مارس 2025. 

وتشير التقارير إلى أن خليفتهما قد يُطرح قبل الموعد المتوقع بكثير ويبدو أن هذه الشائعة صحيحة، حيث أصدرت بوكو هونج كونج أول إعلان تشويقي رسمي لسلسلة بوكو F8.

سلسلة هواتف Poco F8 

وزعمت بوكو أن الجهاز القادم لن يتميز فقط بمعالجها عالي الأداء، بل بتصميم صوتي جديد كليًا. وتقول الشركة إن هذا التحديث يهدف إلى منح المستخدمين تجربة ألعاب ووسائط متعددة أكثر سلاسة وتفاعلية مباشرةً على هواتفهم.

 الشركة  لم تكشف عن اسم الجهاز، لكن التصميم المُسرّب يُشير إلى أن الشركة قد تُطلق قريبًا سلسلة F8 عالميًا ومن المُرجّح أن يشهد الشهر المُقبل وصول هاتفي Poco F8 Pro و F8 Ultra .
 

ووفقًا للتقارير، ستكون سلسلة Poco F8 نسخة مُعاد تسميتها من هاتفي Redmi K90 و K90 Pro Max الحصريين في الصين ، مع فارق رئيسي واحد. من المتوقع أن يحتوي هاتفا Poco F8 Pro وF8 Ultra على بطاريات أصغر مقارنةً بنظيريهما الصينيين.

ميزات هاتف Poco F8 Pro

سيحتوي هاتف Poco F8 Pro على شريحة Snapdragon 8 Elite ، في حين سيحتوي شقيقه Ultra على أحدث شريحة Snapdragon 8 Elite Gen 5 الأقوى .

و تتضمن السلسلة هاتف Poco F8 القياسي ، والذي قد يُطرح لأول مرة لاحقًا. ويُقال إن هذا الجهاز هو نسخة مُعاد تسميتها من هاتف Redmi Turbo 5 Pro ، الذي لم يُطرح بعد في الصين.

الجدير بالذكر  أن شركة بوكو تعمل على تصميم الجهاز اللوحي Poco Pad M1، والذي يُقال أيضًا أنه عبارة عن نسخة أعيدت تسميتها من Redmi Pad 2 Pro.

أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 في مصر.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن

أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن

الأهلي كرة السلة

فضيحة جديدة تهز الساحة الرياضية .. الأهلي يضم لاعبًا سبق له اللعب في إسرائيل |تفاصيل

السيدة ميار نبيل

تحركات حكومية وتعاطف إلكتروني| حملة دعم للمصرية ميار نبيل بعد تضرّرها من زوجها في الإمارات

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

مهندس الإسكندرية

«ملوخية» وقُبلة ورحلة عُمرة .. والدة مهندس الإسكندرية تروي كواليس اللقاء الأخير مع نجلها

ظهور اللمبة الحمراء في عداد الكهرباء مسبوق الدفع: ماذا تعني وماذا تفعل؟

ظهور اللمبة الحمراء في عداد الكهرباء مسبوق الدفع: ماذا تعني وماذا تفعل؟

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

المتهمين

القبض على المتهمين بترويج شائعة عن تزوير الانتخابات في المنيا | صور

السفارة الروسية بواشنطن: الفرصة سانحة لتطبيع العلاقات الروسية الأمريكية

وزير الإعلام الكويتي: ملتقى الصحفيات الخليجيات يُرسخ قيم التواصل والتعاون بين الأشقاء

عاصفة «كلوديا» تضرب بقوة.. قتلى ودمار واسع في البرتغال وبريطانيا

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

التكبيرات والهتافات نصرةً للأقصى .. صلاة الفجر تجمع آلاف المصلين في القدس | صور

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

آمال إبراهيم تكتب: التسامح من منظور أسري.. رؤية مجلس الأسرة العربية في اليوم العالمي للتسامح

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

