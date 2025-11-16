مميزات وقدرات مذهلة.. بوكو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة

كشفت شركة بوكو عن هاتفي بوكو F7 برو وF7 ألترا في مارس 2025.

وتشير التقارير إلى أن خليفتهما قد يُطرح قبل الموعد المتوقع بكثير ويبدو أن هذه الشائعة صحيحة، حيث أصدرت بوكو هونج كونج أول إعلان تشويقي رسمي لسلسلة بوكو F8.

سلسلة هواتف Poco F8

وزعمت بوكو أن الجهاز القادم لن يتميز فقط بمعالجها عالي الأداء، بل بتصميم صوتي جديد كليًا. وتقول الشركة إن هذا التحديث يهدف إلى منح المستخدمين تجربة ألعاب ووسائط متعددة أكثر سلاسة وتفاعلية مباشرةً على هواتفهم.

هاتف بوكو



الشركة لم تكشف عن اسم الجهاز، لكن التصميم المُسرّب يُشير إلى أن الشركة قد تُطلق قريبًا سلسلة F8 عالميًا ومن المُرجّح أن يشهد الشهر المُقبل وصول هاتفي Poco F8 Pro و F8 Ultra .



ووفقًا للتقارير، ستكون سلسلة Poco F8 نسخة مُعاد تسميتها من هاتفي Redmi K90 و K90 Pro Max الحصريين في الصين ، مع فارق رئيسي واحد. من المتوقع أن يحتوي هاتفا Poco F8 Pro وF8 Ultra على بطاريات أصغر مقارنةً بنظيريهما الصينيين.

ميزات هاتف Poco F8 Pro

سيحتوي هاتف Poco F8 Pro على شريحة Snapdragon 8 Elite ، في حين سيحتوي شقيقه Ultra على أحدث شريحة Snapdragon 8 Elite Gen 5 الأقوى .

و تتضمن السلسلة هاتف Poco F8 القياسي ، والذي قد يُطرح لأول مرة لاحقًا. ويُقال إن هذا الجهاز هو نسخة مُعاد تسميتها من هاتف Redmi Turbo 5 Pro ، الذي لم يُطرح بعد في الصين.

الجدير بالذكر أن شركة بوكو تعمل على تصميم الجهاز اللوحي Poco Pad M1، والذي يُقال أيضًا أنه عبارة عن نسخة أعيدت تسميتها من Redmi Pad 2 Pro.