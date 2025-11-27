بميزة عزل الضوضاء ..إطلاق سماعات Huawei FreeBuds Pro 5 اللاسلكية

أعلنت شركة صناعة الهواتف الصينية عن المظهر الرسمي لسماعات FreeBuds Pro 5 وذلك باعتبارها أول سماعات أذن بتقنية NearLink Audio .

أطلقت الشركة رسميًا سماعات FreeBuds Pro 5 بميزاتها الرائعة وعمر بطاريتها الطويل تتبنى سماعات هواوي فري بادز برو 5 المظهر الرسمي المميز، مع علبة شحن بيضاوية الشكل وسماعات أذن أنيقة بقطع ماسي على شكل نجمة.

مواصفات سماعات هواوي فري بادز برو 5

تعد سماعات هواوي فري بادز برو 5 متوفرة الآن رسميًا في السوق، بميزاتها ومواصفاتها المميزة. تُقدم هذه السماعة الصوتية الرائدة تجربة صوتية غامرة بفضل ميزات الذكاء الاصطناعي المتطورة وإمكانياتها البرمجية.

تحتوي السماعة على أطراف أذن من السيليكون تُريح أذنيك ولا تُسبب أي إزعاج حتى عند ارتدائها لفترات طويلة

على الجانب الآخر تأتي سماعات الأذنب بأبعاد 29.1 × 21.8 × 23.7 ملم ووزنها 5.5 جرام

يعد أبرز ما يميز هذه السماعات هو تقنية NearLink Audio. فهي تستخدم تقنية NearLink E2.0 لنقل الصوت لاسلكيًا قصير المدى، إلى جانب معالج Kirin A3 . تعزز هذه الشريحة معدل النقل الفعلي بمقدار 16 ميجابت في الثانية.

علاوة على ذلك، تُمكّن هذه التقنية من توفير اتصالات ثنائية النطاق بترددات تتراوح بين 2.5 و5.8 جيجاهرتز. كما يُعزز هوائي النطاق المزدوج تردد الجهاز في البيئات المعقدة، مثل القطارات عالية السرعة، ومترو الأنفاق، والمطارات، وغيرها. وبالتالي، ستحصل على:

معدل نقل فائق الارتفاع 8 مرات

مسافة تغطية واسعة للغاية مرتين

تم تحسين أداء نقل الإشارة بمقدار 5 مرات مقارنة بالجيل السابق

تم تحسين أداء استقبال الإشارة بمقدار 1.58 مرة مقارنة بالجهاز من الجيل السابق.

علاوة على ذلك، يرتبط معالج Kirin A3 بمعالجي إشارة رقمية DSP ثنائيين، بالإضافة إلى مشغلي صوت DAC ثنائيين، مما يوفر دقة صوتية عالية ومنخفضة مذهلة. يمكنك الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول معالج الصوت القابل للارتداء من الجيل الجديد أدناه.

تعد سماعات هواوي FreeBuds Pro 5 متاحة الآن للبيع في متجر VMall الرسمي بسعر 1499 يوانًا. ستحصل على خصم 50 يوانًا عند الشراء لأول مرة.