لخريجي الصيدلة.. اعرف المستندات المطلوبة للقيد بالنقابة
خناقة بالأسلحة البيضاء والشماريخ بسبب معاكسة فتاة ببولاق الدكرور
من وسيلة داخل القرى إلى أزمة في المدن.. كيف يؤثر التوك توك على المرور؟ | فيديو
بالقانون الجديد.. ما شرط تنفيذ العقوبة الصادرة بحق الزوجين؟
تعزيزات عسكرية للجيش السوداني في شمال كردفان.. آخر التطورات
مايان السيد: كنت أمر بحالة توهان قبل موافقتي على فيلم ولنا في الخيال حب
خلال حملة بنقادة.. تموين قنا يضبط 97 عبوة زبادى منتهية الصلاحية
الاتحاد الأفريقي يدين الانقلاب العسكري في غينيا بيساو ويطالب بالإفراج عن الرئيس إمبالو
تراجع جديد لسعر الذهب مساء اليوم 27-11-2025.. تفاصيل
السياحة تعلن شرطا جديدا لتنظيم رحلات عمرة شعبان ورمضان.. ما هو؟
تراجع جديد لسعر الذهب مساء اليوم الخميس 27-11-2025.. تفاصيل
رئيس لبنان: لم أتلق أي ردة فعل عملية على مبادرات التفاوض
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

جامعة المنصورة تحتل المركز الرابع محليا بتصنيف "التايمز" للجامعات العربية لعام 2026

رئيس جامعة المنصورة، الدكتور شريف خاطر
أ ش أ

أعلن رئيس جامعة المنصورة، الدكتور شريف خاطر، عن تحقيق الجامعة إنجاز جديد يضاف إلى سجل تميزها الأكاديمي، بتواجدها في المركز الرابع محليا بين الجامعات المصرية بتصنيف" Times Higher Education "للجامعات العربية لعام 2026، فضلا عن حصولها على المركز التاسع والخمسين عربيا ضمن قائمة أفضل 100 جامعة عربية في التصنيف ذاته، في تقدم يعكس مكانتها الريادية على خريطة التعليم العالي في المنطقة.


وأكد رئيس الجامعة، في بيان صحفي، اليوم/الخميس/، أن هذا التصنيف يبرز تفوقها على الصعيد الدولي، خاصة وأنها حققت المرتبة الأولى محليًّا في معيار "البعد الدولي"، الذي يعد أحد أهم مؤشرات التميز الجامعي عالميا؛ إذ يقيس مستويات التنوع الدولي لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، إضافة إلى قوة الشراكات والبحوث العلمية المشتركة مع المؤسسات العالمية.


وأشار إلى أن هذا التقدم يعكس نجاح الرؤية الاستراتيجية للجامعة في تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي، والانفتاح الأكاديمي على العالم، بما يسهم في دعم الابتكار وتطوير عمليات نقل المعرفة، وتحقيق مخرجات بحثية عالية التأثير تستجيب للتحديات العلمية والتنموية المعاصرة.

رئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف خاطر الجامعات المصرية تصنيف Times Higher Education للجامعات العربية لعام 2026 خريطة التعليم العالي

