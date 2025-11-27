جامعة المنصورة تحتل المركز الرابع محليا بتصنيف "التايمز" للجامعات العربية لعام 2026

أعلن رئيس جامعة المنصورة، الدكتور شريف خاطر، عن تحقيق الجامعة إنجاز جديد يضاف إلى سجل تميزها الأكاديمي، بتواجدها في المركز الرابع محليا بين الجامعات المصرية بتصنيف" Times Higher Education "للجامعات العربية لعام 2026، فضلا عن حصولها على المركز التاسع والخمسين عربيا ضمن قائمة أفضل 100 جامعة عربية في التصنيف ذاته، في تقدم يعكس مكانتها الريادية على خريطة التعليم العالي في المنطقة.



وأكد رئيس الجامعة، في بيان صحفي، اليوم/الخميس/، أن هذا التصنيف يبرز تفوقها على الصعيد الدولي، خاصة وأنها حققت المرتبة الأولى محليًّا في معيار "البعد الدولي"، الذي يعد أحد أهم مؤشرات التميز الجامعي عالميا؛ إذ يقيس مستويات التنوع الدولي لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، إضافة إلى قوة الشراكات والبحوث العلمية المشتركة مع المؤسسات العالمية.



وأشار إلى أن هذا التقدم يعكس نجاح الرؤية الاستراتيجية للجامعة في تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي، والانفتاح الأكاديمي على العالم، بما يسهم في دعم الابتكار وتطوير عمليات نقل المعرفة، وتحقيق مخرجات بحثية عالية التأثير تستجيب للتحديات العلمية والتنموية المعاصرة.