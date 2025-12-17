قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أندية تهيمن على أمم افريقيا 2025.. الأهلي ثانيًا بـ10 لاعبين والزمالك وبيراميدز بـ 7

منتخب مصر
منتخب مصر

أيام قليلة وتنطلق بطولة الأمم الأفريقية فى نسختها رقم 35 بالمغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير المقبل بمشاركة 24 منتخبا .

وتقام البطولة على الأراضي المغربية في نسخة تُعد من بين الأكثر ترقبًا في ظل التطور الكبير الذي تشهده كرة القدم الأفريقية وارتفاع سقف الطموحات لدى المنتخبات المشاركة.

وتحمل النسخة الحالية أهمية خاصة سواء من حيث المستوى الفني المتوقع أو من حيث التنظيم في ظل امتلاك المغرب بنية تحتية متميزة وملاعب حديثة تستوفي أعلى المعايير الدولية خاصة أن المغرب من الدول التى ستسضيف بطولة كأس العالم 2030 مع اسبانيا والبرتغال .

وتشهد البطولة مشاركة نخبة من النجوم المحترفين في كبرى الدوريات الأوروبية ما يرفع من القيمة الفنية للمنافسات ويزيد من حدة الصراع على اللقب.

نظام البطولة 

تُقام البطولة بنظام دور المجموعات حيث يتم تقسيم المنتخبات الـ24 إلى 6 مجموعات تضم كل مجموعة 4 منتخبات.

يتأهل إلى دور الـ16:

أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة

بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

ثم تُستكمل البطولة بنظام خروج المغلوب بداية من دور الـ16 مرورًا بربع النهائي ونصف النهائي وصولًا إلى المباراة النهائية التي تحدد بطل القارة.

وحرص موقع صدي البلد على نشر قوائم المنتخبات بالكامل من خلال نشر قوائم كل مجموعة والصراع المنتظر فى كل مجموعة .. ونستمر فى استعراض كل ما يخص المنتخبات المشاركة .

الأندية الأكثر تمثيلا فى أمم افريقيا

كشف موقع ترانسفيرماركت المتخصص في الإحصائيات الكروية عن قائمة الأندية الأكثر تمثيلًا باللاعبين في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، حيث حلّ النادي الأهلي في المركز الثاني من حيث عدد اللاعبين المشاركين.

ويمثل الأهلي في البطولة 10 لاعبين، من بينهم 8 لاعبين مع منتخب مصر وهم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، ياسر إبراهيم، محمد هاني، مروان عطية، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، ومحمود حسن تريزيجيه، إلى جانب المالي أليو ديانج مع منتخب بلاده، ومحمد علي بن رمضان مع منتخب تونس.

الهلال السوداني فى المقدمة 

وتصدر القائمة الهلال السوداني بمشاركة 11 لاعبًا، منهم 10 لاعبين مع منتخب السودان، بالإضافة إلى فريد ويدراجو الذي يمثل منتخب بوركينا فاسو.

وجاء في المركزين الثالث والرابع ناديان من جنوب أفريقيا، حيث يشارك أورلاندو بايرتس بـ 9 لاعبين جميعهم مع منتخب البافانا بافانا، يليه ماميلودي صن داونز بـ 8 لاعبين، منهم 6 مع منتخب جنوب أفريقيا، بجانب ديفين لونجا (زيمبابوي) ودينيس أونيانجو (أوغندا).

الزمالك وبيراميدز بـ 7 لاعبين

تشهد البطولة مشاركة 5 أندية بواقع 7 لاعبين لكل نادٍ، وهي: بيراميدز، الزمالك، سيمبا التنزاني، المريخ السوداني، وجوانينج جالاكسي البوتسواني.

ويمثل بيراميدز 4 لاعبين مع منتخب مصر وهم: أحمد الشناوي، محمد حمدي، مصطفى فتحي، ومهند لاشين، إضافة إلى الثلاثي المحترف: محمد الشيبي (المغرب)، بلاتي توريه (بوركينا فاسو)، وفيستون ماييلي (الكونغو الديمقراطية).

أما الزمالك، فيشارك بـ 5 لاعبين مع منتخب مصر وهم: محمد صبحي، حسام عبد المجيد، محمد شحاتة، محمد إسماعيل، وأحمد فتوح، إلى جانب سيف الجزيري مع تونس، وشيكو بانزا مع أنجولا.

تمثيل متنوع للأندية

ويظهر 25 لاعبًا من 5 أندية مختلفة بواقع 5 لاعبين لكل نادٍ، وهي: لوريان، إف سي باريس (فرنسا)، الترجي التونسي، تاونشيب رولز (بوتسوانا)، وسينيجيدا (تنزانيا).

كما تشهد البطولة مشاركة 4 لاعبين من 12 ناديًا، من بينها أندية فرنسية مثل: ليل، أنجيه، ميتز، نيس، ولوهافر، إضافة إلى أريس ليماسول القبرصي، الصفاقسي التونسي، باور ديناموز وزيسكو الزامبيين، يونيو دي سونجو الموزمبيقي، وموتشودي سنتر تشيفز البوتسواني.

بطولة الأمم الأفريقية الأمم الأفريقية الأهلي موقع ترانسفيرماركت منتخب مصر الهلال السوداني

