قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمجد الشوا: المنخفض الجوي فاقم الكارثة الإنسانية وكشف هشاشة أوضاع النازحين في غزة
جهود مصرية حثيثة لتوفير المساعدات والخيام لسكان شمال غزة.. تفاصيل
وزير الخارجية يشدد على أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار بغزة وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب
إيزيس محمود: نسير على الطريق الصحيح نحو برلمان يُعبّر عن إرادة الشعب
سفارة مصر باليونان: إعادة جثامين المتوفين في غرق مركب الهجرة سيتم بأسرع وقت
ننشر نص كلمة المجلس القومي للإعاقة باحتفالية الأزهر الشريف السنوية
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية
في اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي ورئيس الكونغو الديمقراطية يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
مجلس الوزراء: منتجات مصنع الطلمبات الغاطسة تدخل في مشروعات حياة كريمة
وزير الخارجية لـ نظيره السلوفاكي: نطالب بالإسراع في نشر قوة الاستقرار الدولية بغزة
مسئول في البيت الأبيض: ترامب لم يتخذ حاليا أي قرار جديد بشأن تشديد العقوبات على روسيا
الرئيس السيسي يبحث مع نظيره الكونغولي هاتفيًا دعم مسار تسوية النزاع في شرق الكونغو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الفراعنة في إفريقيا.. مكاسب المنتخب من لقاء نيجيريا

منتخب مصر
منتخب مصر
حسام الحارتي

خرج منتخب مصر الوطني بالعديد من المكاسب عقب تفوقه على نظيره منتخب نيجيريا (2 – 1) أمس الثلاثاء على ملعب القاهرة الدولي في آخر تجاربه قبل السفر إلى المغرب لخوض نهائيات النسخة رقم 35 لكأس الأمم الأفريقية التي تنطلق الأحد المقبل وتتواصل حتى الثامن عشر من يناير 2026.

(الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم) يلقي الضوء على أهم وأبرز مكاسب هذا الفوز على النحو التالي:

- بالفوز على "الجرين إيجلز" أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب ووصيف النسخة الماضية ’ حصل المنتخب الوطني على جرعة كبيرة من الثقة ومنح الاطمئنان لجماهيره قبل أقل من أسبوع على خوض أول مباراته في البطولة أمام منتخب زيمبابوي مساء الإثنين القادم على ملعب أدرار بمدينة أغادير.

- استعاد رجال المدرب الوطني حسام حسن نغمة الانتصارات التي غابت في آخر تجربتين أمام أوزبكستان وكاب فيردي في دورة العين الدولية وحققوا ثاني انتصار في المباريات الودية بعد غياب دام منذ التفوق على منتخب نيوزيلندا (1 – 0) في دورة العاصمة الإدارية الجديدة في مارس 2024.

- الفوز كان الثامن لمنتخب مصر أمام عملاق غرب أفريقيا طوال 22 مواجهة جمعت بينهما وبهذا فض الاشتباك ورجح كفته على حساب منافسه المدجج بالنجوم المحترفين في أندية أوروبية كبرى بعد أن كان التكافؤ سيد الموقف بينهما قبل مواجهة أمس بـ 7 انتصارات لكلاً منهما مقابل 7 تعادلات.

- نجح حسام حسن في تحقيق ما أخفق فيه الثنائي الأجنبي المكسيكي خافيير أجيري والبرتغالي كارلوس كيروش أمام "النسور الخضر" بعد أن خسر الأول (0 – 1) بتوقيع بول أونواتشو في تجربة مماثلة جرت قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا 2019 ’ وتكرر السيناريو مع الثاني في مستهل مشوار مصر في كأس أمم أفريقيا 2021 في الكاميرون عندما خسر بنفس النتيجة بفضل هدف كيليتشي إيهياناتشو ’ علماً بأن المنتخب حقق أخر فوز له على نظيره النيجيري منذ 9 سنوات و8 أشهر و17 يوماً في إياب تصفيات كأس الأمم 2017 عندما تفوق بهدف رمضان صبحي على ملعب الجيش ببرج العرب بتاريخ 29 مارس 2016.

- فوز المنتخب في غياب الرباعي محمد صلاح وعمر مرموش ومحمود حسن "تريزيجيه" ورامي ربيعة الذين يمثلون أبرز نجومه في الخطوط الثلاثة ’ أكد أن المنتخب بات يملك شخصية قوية ويعتمد على الأداء الجماعي ولا يتأثر بأي غيابات.

- على المستوى الفردي اطمئن الجهاز الفني على جاهزية إمام عاشور للمعترك القاري بعد غياب طويل دام منذ تعرضه للإصابة في الترقوة خلال أول مباراة للفريق تحت قيادة حسام حسن في دورة العاصمة الإدارية الجديدة بتاريخ 22 مارس 2024.

- على المستوى الفردي أيضاً وبتسجيله هدف الفوز للمنتخب في الدقيقة 53 من عمر اللقاء ’ استعاد المهاجم مصطفى محمد ذاكرة الأهداف بعد غياب تواصل على مدار 21 شهراً تقريباً  بعد أن سجل هدفه الدولي رقم 13 في مرمى نيوزيلندا في أول مباراة للمنتخب تحت قيادة حسام حسن.

- من جانبه أحرز الصاعد محمود صابر أول هدف له بقميص المنتخب الوطني الأول في ظهوره الدولي رقم 10 وأستحق الحصول على ثقة مدربه الذي منحه الفرصة لأول مرة في مباراة كاب فيردي في تصفيات أمم أفريقيا في نوفمبر العام الماضي.

- الفوز كان الثاني عشر للمنتخب تحت قيادة حسام حسن خلال 19 مباراة مقابل 5 تعادلات وخسارتين و30 هدفاً له و12 في شباكه ’ وهي أرقام تبرز التطور الكبير في النتائج مقارنة بالجهاز الفني السابق بقيادة البرتغالي روي فيتوريا الذي عجز المنتخب معه عن تحقيق أي فوز في آخر 4 مباريات رسمية في كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

منتخب مصر نيجيريا اتحاد الكرة حسام حسن مونديال26

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

نيفين مندور

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور

صورة بعض الضحايا

مركب الموت إلى اليونان| صديق 5 من الضحايا يكشف مأساة الهجرة غير الشرعية.. «أنا نفسي مشيت في الطريق ده وكنت واحد منهم»

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إمام عاشور

الفنان مصطفى ابو سريع

بعد زواج دام 8 سنوات .. مصطفى أبو سريع يعلن انفصاله عن زوجته

ترشيحاتنا

صحة الشرقية

انتشار الفرق الطبية لتقديم الإسعافات الأولية للناخبين بالشرقية

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يفتتح مبنى علاج الغسيل الكلوي الجديد بمستشفى أبو النمرس المركزي

إزالة تعديات

إزالة فورية لحالة بناء مخالف بكفر الشيخ.. وهذه أبرز توجيهات المحافظ

بالصور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور

محافظ الشرقية يعاين بحر مويس ويوجه بإقامة حائط ساند للجسر بطول 30 مترا

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس لجنة يساعد مسنة للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب بالشرقية

انتخابات
انتخابات
انتخابات

رسالة للعالم..محافظ الشرقية يدعو الشباب والمرأة للمشاركة في الإنتخابات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد