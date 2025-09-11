قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بولندا تعلن فرض قيود على حركة الملاحة مع بيلاروسيا وأوكرانيا
زلزال 4.1 ريختر يضرب أنقرة بعد هزة أرضية بقوة 4.6 بالبحر المتوسط
انطلاق 30 رحلة بالون طائر بالأقصر على متنها 600 سائح
بالدم والإيمان.. الكنيسة تبدأ عاما قبطيا جديدا في عيد النيروز
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم 11 سبتمبر 2025
وزير الزراعة ينعى الدكتور نعيم مصيلحي: كرس حياته لخدمة القطاع وترك بصمات واضحة
11 شهيدًا منذ فجر اليوم في غزة.. الاحتلال يصعّد عدوانه وسط كارثة إنسانية متفاقمة
موعد مباراة الأهلي وإنبي القادمة والقنوات الناقلة
رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات
التعليم تعلن الفترات الدراسية لمرحلة رياض الأطفال في العام الدراسي الجديد
تمثال أمام بوابة طريق مصر – إسكندرية يثير جدلًا قبل افتتاح المتحف الكبير
وزير الزراعة: 45 مليار جنيه لتمويل الأسمدة والبتلو وقروض بفائدة 5% للفلاحين
حوادث

تجديد حبس عامل أنهي حياة ربة منزل لعدم فضح سرقته بسوهاج

سوهاج _ أنغام الجنايني

جددت النيابة العامة بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، حبس عامل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل ربة منزل تبلغ من العمر 30 عامًا داخل عقار تحت الإنشاء بقرية السمطا، وذلك بعدما ضبطته أثناء ارتكابه واقعة سرقة وخشية افتضاح أمره.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بالعثور على جثة ربة منزل داخل عقار تحت الإنشاء بالقرية، مصابة بقطع في الرقبة وجروح متفرقة بالجسد.

وبتكثيف التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الجريمة عامل يقيم بذات القرية، تربطه صلة نسب بالمجني عليها، حيث شاهدته أثناء سرقة محتويات من داخل العقار، فاعتدى عليها بآلة حادة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ثم لاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكاب الجريمة خشية فضح أمره.

وقررت النيابة العامة حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، مع التصريح بدفن الجثمان عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، قبل أن تُجدد له الحبس 15 يومًا لاستكمال التحقيقات.

