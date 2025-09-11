تجديد حبس عامل أنهي حياة ربة منزل لعدم فضح سرقته بسوهاج

جددت النيابة العامة بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، حبس عامل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل ربة منزل تبلغ من العمر 30 عامًا داخل عقار تحت الإنشاء بقرية السمطا، وذلك بعدما ضبطته أثناء ارتكابه واقعة سرقة وخشية افتضاح أمره.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بالعثور على جثة ربة منزل داخل عقار تحت الإنشاء بالقرية، مصابة بقطع في الرقبة وجروح متفرقة بالجسد.

وبتكثيف التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الجريمة عامل يقيم بذات القرية، تربطه صلة نسب بالمجني عليها، حيث شاهدته أثناء سرقة محتويات من داخل العقار، فاعتدى عليها بآلة حادة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ثم لاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكاب الجريمة خشية فضح أمره.

وقررت النيابة العامة حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، مع التصريح بدفن الجثمان عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، قبل أن تُجدد له الحبس 15 يومًا لاستكمال التحقيقات.