شيبا معاه حكاية.. القصة الكاملة للقبض على الفنان محمد فاروق



تصدر أمس الأربعاء الفنان محمد فاروق الشهير بـ"شيبا" تريند محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان وزارة الداخلية إلقاء القبض عليه بسبب قيامه ببث مقطع فيديو باسم "ميت على الورق".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصور التي نشرتها وزارة الداخلية عقب إلقاء القبض على الفنان محمد فاروق شيبا مدعمة ببيان رسمي حول الاتهام المسند إليه بنشره فيديو تمثيلي مفبرك لواقعة بالسجل المدني.

وذكرت وزارة الداخلية في بيانها أن الأجهزة الأمنية نجحت في كشف حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الخاصة بأحد الممثلين بمواقع التواصل الإجتماعى زعم خلاله القائم على النشر بتوجهه للسجل المدنى لتجديد البطاقة، إلا أنه فوجئ بوجود غرامة مالية لكونه متوفى منذ 3 أشهر.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات ، وتم ضبط القائم على النشر مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة وبمواجهته أفاد بأن المقطع المشار إليه تمثيلى يعد محاكاة صوتية لمقطع فيديو آخر تم نشره بتاريخ سابق، وقيامه بنشره على حسابه الشخصى بمواقع التواصل الإجتماعى لتحقيق نسب مشاهدة عالية.

كما أمكن تحديد وضبط القائم على تصوير مقطع الفيديو الأول مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة وبمواجهته أقر بقيامه بتصوير المقطع خلال عام 2024 ونشره على حسابه الشخصى بمواقع التواصل الإجتماعى فى إطار المزاح.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

ومن جانبه قال شعبان سعيد المحامى بالنقض، المستشار القانونى لنقابة المهن التمثيلية، إنه تم تلقى اتصال من الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، لمتابعة واقعة القبض على الممثل محمد فاروق شيبا وتقديم الدفاع اللازم.

أجرت النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقات موسعة مع الفنان المتهم وفي نهاية التحقيق آخر اليوم قررت إخلاء سبيل محمد فاروق شيبا على ذمة التحقيقات.

وفي أول رد له على ضبطه قال محمد فاروق شيبا في تصريحات صحفية: جهات التحقيق استدعوني وكانوا ذوق جدًا، سألوني عن طبيعة الفيديو اللي عملت عليه ليبسينج وفهموا إن الفيديو ده مش بتاعي وأنه تم التعامل معه باحترام شديد منذ القبض عليه وحتى انتهاء التحقيق معه.

وأضاف محمد فاروق شيبا، قائلا: سألوني عملت الفيديو ده ليه قولتلهم لقيته مضحك وعملته عادي، وتم إخلاء سبيلي وبعدها سلموا عليّا واتصوروا معايا.