رسالة غير متوقعه من خالد الغندور بعد إصابة امام عاشور بفيروس سي

وجه خالد الغندور رسالة الي امام عاشور بعد إصابته ب فيروس سي .

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" ألف مليون سلامة للاعب النادي الأهلي #إمام_عاشور بعد إصابته بفيروس A وارتفاع إنزيمات الكبد .. يا ريت كلنا ندعيله إن ربنا يشفيه ويعافيه ويسترد صحته في أسرع وقت ❤️❤️

طبعا مافيش شماتة في مرض إنسان .. ممكن نختلف في الكورة لكن لا شماتة في المرض



تعرض لاعب كرة القدم إمام عاشور إلى ازمة صحية كبيرة في الأيام الماضية.

وكان التشخيص المبدئي لحالة إمام عاشور هو التهاب المعدة الفيروسي ولكن هذا المرض متفاوت في الخطورة ومتشابه مع بعض الحالات الطبية الأخرى.

وللوصول لأدق تشخيص يجري إمام عاشور عدة فحوصات طبية للوقوف على تفاصيل الحالة وتم وضعه تحت الملاحظة لمدة 3 أيام مع الرعاية اللازمة.