مدبولي: مخصصات الدعم لا تزال الأكبر ضمن مخصصات الموازنة
رئيس الوزراء يجيب عن السؤال المهم: متى يشعر المواطن بالتحسن.. ومتى يجني ثمار المؤشرات التي تنشرها الحكومة؟
يوم ترفيهي وسياحي لمنتخبات بطولة أفريقيا لشباب الطائرة غدًا في مصر
تفاصيل القبض على البلوجر لي لي سليم ومدير أعمالها في نشر محتوى خادش للحياء
مدبولي: نتمنى خروج مصر من عباءة صندوق النقد الدولي
خلى إمام عاشور ساب الملعب.. أعراض مرضه بين الكبار والأطفال وعلامات الخطر
وفاة الكابتن عمر عبد الله نجم نادي غزل المحلة بعد صراع مع المرض
رئيس الوزراء: لدينا بدائل كثيرة لاحتياجات الدولة من الغاز
الوزراء: تأمين احتياجاتنا من الغاز لخمس سنوات مقبلة
مدبولي: لن تحتاج إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي
الوزراء: أرقام الدعم هي الأكبر في مساهمات الموازنة
مدبولي : نستهدف نزول معدلات الدين إلى ما يتراوح بين 73% إلى 70% من إجمالي الناتج المحلي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

خلى إمام عاشور ساب الملعب.. أعراض مرضه بين الكبار والأطفال وعلامات الخطر

اسماء محمد

تعرض لاعب كرة القدم إمام عاشور إلى ازمة صحية كبيرة في الأيام الماضية.

وكان التشخيص المبدئي لحالة إمام عاشور هو التهاب المعدة الفيروسي ولكن هذا المرض متفاوت في الخطورة ومتشابه مع بعض الحالات الطبية الأخرى.

وللوصول لأدق تشخيص يجري إمام عاشور عدة فحوصات طبية للوقوف على تفاصيل الحالة وتم وضعه تحت الملاحظة لمدة 3 أيام مع الرعاية اللازمة.

 يعد التهاب المعدة الفيروسي ، الذي شخص إمام عاشور به، من الأمراض الشائعة بين الأطفال والكبار ولكنه يختلف في شدته من حالة لأخرى لذا نعرض لكم أعراضه العامة والخطيرة وذلك ووفقا لموقع niddk.

 

أعراض التهاب المعدة الفيروسي العامة 


تشمل أعراض التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي ما يلي:

الإسهال المائي
الجفاف
ألم أو تقلصات في البطن
الغثيان أو القيء
أحيانًا حمى
انخفاض البول 
أعراض الحالات الشديدة 
المستشفى.

تنبيه: قد تتشابه أعراض التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي مع أعراض مشاكل صحية أخرى و تشير بعض الأعراض إلى وجود مشكلة صحية مختلفة لدى الشخص.

أعراض التهاب المعدة الخطيرة

توجد مجموعة من الأعراض تستطيع كشف الحالات الشديدة من التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي.

أعراض البالغين


يجب على البالغين الذين يعانون من أي من الأعراض التالية مراجعة الطبيب على الفور

تغير في الحالة العقلية، مثل الانفعال أو نقص الطاقة
الإسهال الذي يستمر لأكثر من يومين
ارتفاع درجة الحرارة
التقيؤ بشكل متكرر
ستة أو أكثر من البراز الرخو في اليوم
ألم شديد في البطن أو المستقيم
براز أسود اللون أو قطراني أو يحتوي على دم أو صديد
ظهور أعراض الجفاف

الجفاف


 

الرضع والأطفال


إذا ظهرت على رضيع أو طفل علامات أو أعراض التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي، فلا تتردد في استشارة الطبيب كما يُعد الإسهال خطيرًا بشكل خاص لدى حديثي الولادة والرضع، إذ يؤدي إلى جفاف شديد في غضون يوم أو يومين وقد يتوفى الطفل في غضون يوم واحد إذا تُرك دون علاج لذا يجب زيارة الطبيب بسرعة.

أعراض الاطفال والرضع 

تغير في الحالة النفسية للطفل، مثل الانفعال أو نقص الطاقة
الإسهال الذي يستمر لأكثر من يوم
أي حمى عند الرضع
ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال الأكبر سنًا
براز رخو متكرر
التقيؤ بشكل متكرر
ألم شديد في البطن أو المستقيم
علامات أو أعراض الجفاف
براز أسود اللون أو قطراني أو يحتوي على دم أو صديد
 

خلى إمام عاشور ساب الملعب.. أعراض مرضه بين الكبار والأطفال وعلامات الخطر

