إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه

تعرض لاعب كرة القدم الشهير امام عاشور لأزمة صحية كبيرة خلال الايام الماضية.

مرض امام عاشور

وبشكل اولى يعاني إمام عاشور التهاب المعدة الفيروسي وهو ما تسبب في الوعكة الصحية التي مر بها مؤخرا ، عقب مباراة إنبي.

وسيجري إمام عاشور المزيد من الفحوصات وسيبقى خلال الملاحظة 3 ايام للاطمئنان عليه.

وفي إطار التوعية بالأمراض المختلفة نكشف لكم أهم المعلومات عن التهاب المعدة الفيروسي بعد إصابة إمام عاشور به وذلك وفقا لما ذكره موقع hopkinsmedicine.

ماهو هو التهاب المعدة الفيروسي

التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي هو التهاب وتورم وتهيج في البطانة الداخلية للجهاز الهضمي ويسبب الفيروس هذا المرض، ويمكن أن يصيب المعدة والأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة.

التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي شائع جدًا وفي معظم الحالات، يستمر لبضعة أيام فقط ولا يتطلب علاجًا ويتمثل الخطر الأكبر في الجفاف الناتج عن فقدان السوائل بسبب الإسهال والقيء.

سبب التهاب المعدة الفيروسي

يمكن أن تُسبب عدة فيروسات التهاب المعدة والأمعاء و توجد الفيروسات في قيء وإسهال المصابين ويمكن أن تعيش لفترة طويلة خارج الجسم و يمكن للأشخاص المصابين أن ينقلوا الفيروس إلى الأشياء التي يلمسونها، خاصةً إذا لم يغسلوا أيديهم بعد استخدام الحمام و يمكن للعاملين في قطاع الأغذية المصابين بالعدوى أن ينقلوها إلى الآخرين من خلال الطعام والشراب كما يمكن لمياه الصرف الصحي التي تتسرب إلى إمدادات المياه أن تنشر المرض ويُطلق على التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي أحيانًا اسم إنفلونزا المعدة، ولكن فيروس الإنفلونزا الموسمية لا يُسببه.

تشمل بعض الفيروسات الشائعة التي تسبب التهاب المعدة والأمعاء ما يلي:

فيروس الروتا

يُصيب هذا الفيروس غالبًا الرضع الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و15 شهرًا ويستمر المرض من 3 إلى 7 أيام، وهو أكثر شيوعًا في فصلي الخريف والشتاء.

فيروس نوروفيروس

يُعد هذا الفيروس السبب الأكثر شيوعًا لعدوى البالغين وغالبًا ما يكون مسؤولًا عن تفشي المرض على متن السفن السياحية وتستمر أعراضه من يوم إلى ثلاثة أيام، ويمكن أن يحدث في أي وقت من السنة.

الفيروس الغدي

ينتشر هذا الفيروس على مدار السنة، ويصيب الأطفال بعمر سنتين أو أقل و تستمر أعراضه من 5 إلى 12 يومًا.

يمكن للعديد من الفيروسات الأخرى أيضًا أن تسبب التهاب المعدة ولكن هذه الأنواع أكثرها شيوعا.