ترتيبات وتحركات مكثفة بالأهلي قبل انعقاد الجمعية العمومية
دعاء بداية العام الدراسي الجديد.. كلمات قصيرة تمنحك التوفيق والنجاح
إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه
نتنياهو يزعم: قواتنا تعمل بمدينة غزة لهزيمة حماس
حادث تصادم سيارتين نقل بالبحيرة.. صور
الإيجار القديم .. شروط طلب تخصيص وحدة سكنية
تصعيد خطير .. مصر تدين العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة
الآثار تحيل اختفاء أسوار ملكية للنيابة .. وتعمم صورتها على الموانئ والمطارات
نتنياهو أمر بقصف ابني حتى الموت.. عائلات أسرى الاحتلال تصرخ أمام منزله: أوقفوا المجـ زرة
فتح فرص استثمارية أمام شركات سعودية كبرى بالمدن الجديدة ومنطقة ماسبيرو
رئيس الوزراء يلتقي عددا من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية
مدبولي: لا يوجد بأنظمة التعليم ما يسمى بوضع الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه

اسماء محمد

تعرض لاعب كرة القدم الشهير امام عاشور لأزمة صحية كبيرة خلال الايام الماضية.

مرض امام عاشور

وبشكل اولى  يعاني إمام عاشور التهاب المعدة الفيروسي وهو ما تسبب في الوعكة الصحية  التي مر بها مؤخرا ، عقب مباراة إنبي.

وسيجري إمام عاشور المزيد من الفحوصات وسيبقى خلال الملاحظة 3 ايام للاطمئنان عليه.

وفي إطار التوعية بالأمراض المختلفة نكشف لكم أهم المعلومات عن التهاب المعدة الفيروسي بعد إصابة إمام عاشور به وذلك وفقا لما ذكره موقع hopkinsmedicine.

ماهو هو التهاب المعدة  الفيروسي

التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي هو التهاب وتورم وتهيج في البطانة الداخلية للجهاز الهضمي ويسبب الفيروس هذا المرض، ويمكن أن يصيب المعدة والأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة.

التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي شائع جدًا وفي معظم الحالات، يستمر لبضعة أيام فقط ولا يتطلب علاجًا ويتمثل الخطر الأكبر في الجفاف الناتج عن فقدان السوائل بسبب الإسهال والقيء.

سبب التهاب المعدة الفيروسي

يمكن أن تُسبب عدة فيروسات التهاب المعدة والأمعاء و توجد الفيروسات في قيء وإسهال المصابين ويمكن أن تعيش لفترة طويلة خارج الجسم و يمكن للأشخاص المصابين أن ينقلوا الفيروس إلى الأشياء التي يلمسونها، خاصةً إذا لم يغسلوا أيديهم بعد استخدام الحمام و يمكن للعاملين في قطاع الأغذية المصابين بالعدوى أن ينقلوها إلى الآخرين من خلال الطعام والشراب كما يمكن لمياه الصرف الصحي التي تتسرب إلى إمدادات المياه أن تنشر المرض ويُطلق على التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي أحيانًا اسم إنفلونزا المعدة، ولكن فيروس الإنفلونزا الموسمية لا يُسببه.

عادات خطيرة تدمر المعدة والقولون

تشمل بعض الفيروسات الشائعة التي تسبب التهاب المعدة والأمعاء ما يلي:

فيروس الروتا
يُصيب هذا الفيروس غالبًا الرضع الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و15 شهرًا ويستمر المرض من 3 إلى 7 أيام، وهو أكثر شيوعًا في فصلي الخريف والشتاء.

فيروس نوروفيروس
 يُعد هذا الفيروس السبب الأكثر شيوعًا لعدوى البالغين وغالبًا ما يكون مسؤولًا عن تفشي المرض على متن السفن السياحية وتستمر أعراضه من يوم إلى ثلاثة أيام، ويمكن أن يحدث في أي وقت من السنة.

الفيروس الغدي
ينتشر هذا الفيروس على مدار السنة، ويصيب الأطفال بعمر سنتين أو أقل و تستمر أعراضه من 5 إلى 12 يومًا.

يمكن للعديد من الفيروسات الأخرى أيضًا أن تسبب التهاب المعدة ولكن هذه الأنواع أكثرها شيوعا.

