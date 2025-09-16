فحوصات شاملة للاعبي الأهلي بعد إصابة إمام عاشور بفيروس مُعدٍ

أجرى الجهاز الطبي للنادي الأهلي فحوصات طبية شاملة لجميع لاعبي الفريق الأول، وذلك للاطمئنان على سلامتهم، بعد تعرض نجم الفريق إمام عاشور لأزمة صحية مفاجئة عقب مواجهة إنبي الأخيرة في الدوري الممتاز.

ويأتي هذا الإجراء الوقائي بعد نقل إمام عاشور إلى أحد المستشفيات نتيجة معاناته من آلام حادة في البطن، تبين لاحقًا أنها ناتجة عن "فيروس" في المعدة، بحسب ما أكده الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، والذي أوضح أن اللاعب سيبقى تحت الملاحظة الطبية لمدة ثلاثة أيام، على أن يخضع لفحوصات جديدة لاحقًا لمزيد من الاطمئنان.

وأوضح جاب الله أن إمام عاشور شعر بآلام شديدة عقب نهاية مباراة إنبي التي أقيمت مساء الأحد، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، ليتم نقله إلى المستشفى على الفور، وهناك جرى تقييم حالته بشكل شامل.

وفي خطوة احترازية، قرر الجهاز الطبي إخضاع جميع لاعبي الفريق للفحوصات اللازمة، خشية وجود عدوى أو انتشار الفيروس داخل الفريق.

وأُجريت التحاليل الطبية داخل مقر النادي، وأظهرت النتائج عدم معاناة أي لاعب من أعراض مشابهة أو من نفس الفيروس الذي أصيب به إمام عاشور.

ويواصل الأهلي استعداداته لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقررة يوم الجمعة المقبل في تمام الثامنة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، وسط حالة من التركيز والحرص الطبي لضمان سلامة جميع اللاعبين.